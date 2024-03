Meer verlies voor Nio ondanks stijgende autoverkoop Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nio heeft het verlies in 2023 zien stijgen, ondanks dat er bijna 31 procent meer auto's werden verkocht. Dit bleek dinsdagmiddag uit de kwartaalcijfers van de Chinese fabrikant van elektrische voertuigen. CEO William Bin Li benadrukte dat Nio in 2023 een recordaantal auto's afleverde. Het ging om 160.038 voertuigen. De omzet uit de autoverkopen steeg met 8,2 procent in 2023. De totale omzet in 2023 kwam uit op 55,6 miljard yuan, een stijging van 12,9 procent, en omgerekend 7,8 miljard dollar. Netto leed Nio afgelopen jaar een verlies van 20,8 miljard yuan, ofwel 2,9 miljard dollar. Daarmee kwam het verlies bijna 44 procent hoger uit dan in 2022. Outlook Voor het eerste kwartaal van 2024 verwacht Nio dat het tussen de 31.000 en 33.000 voertuigen zal afleveren. Dat zou een groei van 0 tot ruim 6 procent op jaarbasis betekenen. De kwartaalomzet zal met 1,7 tot 3,8 procent stijgen, verwacht Nio. Het aandeel daalde na de cijfers met iets meer dan een procent. Maandag verloor het aandeel al bijna 8 procent. Het aandeel heeft dit jaar al bijna 40 procent van haar beurswaarde verloren. Bron: ABM Financial News

