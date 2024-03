Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager in afwachting van met name Amerikaanse banendata, en verder het rentebesluit van de ECB van aanstaande donderdag.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een min van 0,3 procent op 495,12 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,1 procent naar 17.692,91 punten. De Franse CAC 40 noteerde ook een verlies van 0,1 procent met een stand van 7.949,30 punten. De Britse FTSE daalde fractioneel naar 7.638,46 punten.

Verwacht wordt dat de ECB de rente donderdag ongemoeid laat. De markt zal vooral letten op indicaties wanneer of tegen welke voorwaarden de ECB bereid zou zijn de rente wel te verlagen.

De groeidoelstelling van China voor 2024 van 5 procent, die vanochtend bij de start van het Volkscongres werd afgegeven, had geen zichtbaar effect.

"Het lijkt er op dat de Chinezen van een potje blufpoker houden. We kunnen namelijk prima verdedigen dat ze momenteel een ontzettend slecht paar kaarten hebben gekregen voor dit jaar. Malaise op de vastgoedmarkt, hoge schulden, een krimpende bevolking, afnemende buitenlandse vraag en een compleet gebrek aan vertrouwen van consumenten en investeerders", aldus marktanalist Erik-Jan van Harn van Rabobank.

Xi Jinping kan volgens hem twee dingen doen: toegeven dat het niet een geweldig jaar wordt of simpelweg niet knipperen en volhouden dat het allemaal prima gaat. |Het lijkt er op dat Xi voor zijn pokerface kiest", aldus Van Harn.

Uit de eurozone en het VK kwamen de inkoopmanagersindices voor de dienstensector naar buiten. Veel indices bleken in deze tweede metingen iets beter uit te pakken dan in de eerste calculaties.

De producentenprijzen in de eurozone daalden in januari op maandbasis met 0,9 procent en op jaarbasis met 8,6 procent. De verwachting lag op een afname met 0,2 procent op maandbasis en met 8,0 procent op jaarbasis. Zonder de effecten van energieprijzen stegen de producentenprijzen met 0,2 procent en daalden deze op jaarbasis met 1,5 procent.

Voor de Amerikaanse markt staan vandaag de inkoopmanagersindices voor de dienstensector van S&P en ISM en de fabrieksorders in januari op de agenda.

De olieprijs maakte dinsdag een pas op de plaats.

De euro/dollar daalde naar 1,0847. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0842 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0857 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Bayer heeft in het laatste kwartaal van 2023 de omzet zien dalen, maar de winst zien stijgen. Over heel 2023 leed Bayer een nettoverlies van 2,94 miljard euro. In het derde kwartaal moest Bayer flink afschrijven op Crop Science, waarmee de bijzondere posten opliepen naar 4,3 miljard euro negatief. Bayer verwacht in 2024 een omzet van 47 tot 49 miljard euro met een EBITDA voor bijzondere posten en aangepast voor valuta-effecten van 10,7 tot 11,3 miljard euro. Dat was 11,7 miljard euro in 2023, 13,4 procent minder dan in 2022. Het aandeel Bayer noteerde 0,8 procent lager.

Fresnillo gaf volgens analisten van RBC Capital Markets voor de komende drie jaar een zwakker dan verwachte productie-outlook af. De jaarcijfers kwam wel overeen met de verwachtingen. Fresnillo noteerde desondanks 3,3 procent hoger.

Thales maakte beter dan verwachte cijfers over 2023 bekend. Vooral de versnelling in orderinstroom bij de defensietak was prima, zo vond Berenberg. Thales rekent voor 2024 op een autonome omzetgroei van 4 tot 6 procent. Thales noteerde 7,8 procent hoger.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index noteerde maandag op het slot 0,1 procent lager op 5.130,95 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 38.989,83 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent lager op 16.207,51 punten.