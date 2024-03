Bloomberg: AMD stuit op tegenwerking VS bij chipexport naar China Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Advanced Micro Devices stuit op tegenwerking van de Amerikaanse overheid bij de export van een chip voor kunstmatige intelligentie die speciaal bedoeld is voor de Chinese markt. Dit meldde persbureau Bloomberg op basis van uitspraken van ingewijden. AMD had gehoopt groen licht te krijgen van het Amerikaanse ministerie van Handel om de AI-processor aan Chinese klanten te mogen verkopen. De chip heeft minder capaciteit dan processoren die AMD buiten China verkoopt, om zo te voldoen aan de exportregels van Washington. Het aandeel AMD lijkt dinsdag 2,8 procent lager te gaan openen. Bron: ABM Financial News

