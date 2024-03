Verzekeraars aan kop in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteerde dinsdag aan het einde van de ochtend in het rood. De AEX daalde 0,4 procent op 852,87 punten.

Volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx worstelen de markten om een positief momentum te vinden in de aanloop naar de vergadering van de Europese Centrale Bank later deze week.

De Amerikaanse beurzen sloten maandag onder hun recente records en de Aziatische beurzen noteerden dinsdag ook overwegend in het rood, uitgezonderd de Shanghai Composite. In Beijing startte dinsdag het jaarlijkse Volkscongres, waarbij een economisch groeidoel voor de Chinese economie bekend werd gemaakt van 5 procent in 2024.

Beleggers reageerden teleurgesteld op het gebrek aan nieuwe stimuleringsmaatregelen, die noodzakelijk worden geacht om dit groeitempo te realiseren.

Uit cijfers van S&P Global kwam vanochtend wel naar voren dat de Chinese dienstensector in februari in een stabiel tempo is gegroeid. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam uit op 52,5 tegen 52,7 een maand eerder. In Japan daalde de inkoopmanagersindex, net als in China, heel licht.

In de eurozone groeide de dienstensector in februari licht, met een indexstand van 50,2. In Duitsland was de krimp wel groter, maar in Frankrijk was sprake van een duidelijke verbetering en in Italië en Spanje bleef de dienstensector flink groeien.

Hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank merkte op dat de dienstensector in de eurozone een betere jaarstart kende dan verwacht. Hij noemde het een pluspunt dat bedrijven weer meer mensen willen aannemen.

De euro/dollar handelde dinsdagochtend vrijwel stabiel op 1,0852. WTI-olie werd iets goedkoper.

Stijgers en dalers

De winsten waren dinsdagochtend bescheiden in de hoofdindex. NN Group en Aegon stegen 0,4 en 0,9 procent en gingen daarmee aan kop in de AEX.

Prosus leverde circa 2 procent in, na een daling van Tencent in Hongkong, waarvan het grootaandeelhouder is.

In de AMX zat Corbion in de lift, met een winst van 2,9 procent. TKH daalde ruim 5 procent na het openen van de boeken. Degroof Petercam wees erop dat TKH langer nodig heeft om de margedoelstelling te bereiken die oorspronkelijk was vastgesteld voor 2025.

Ook Just Eat Takeaway en Air France-KLM stonden opnieuw onder druk.

In de AScX verloor CM.com 4,9 procent en Ebusco werd 3,0 procent goedkoper. Vivoryon, dat maandag nog 90 procent daalde, steeg vanochtend met meer dan 4 procent. Jefferies verlaagde het koersdoel voor het aandeel met 96 procent, tot 0,70 euro, na het mislukken van de Europese studie naar zijn kandidaatmedicijn tegen de ziekte van Alzheimer.