Valuta: euro in de wachtkamer

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond de 1,0850 dollar in afwachting van cruciale banencijfers over februari uit de VS, die vrijdag naar buiten komen, en het rentebesluit van de ECB van aanstaande donderdag.

"Het zwaartepunt ligt wat ons betreft deze week op vrijdag", zei valutahandelaar Damien Bakker van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Wat we de afgelopen tijd zien is dat VS-gerelateerde berichten voor meer beweging zorgen, dan ECB-berichten. Wij denken dat dat deze week niet anders is, ook al staat er voor donderdag een monetaire vergadering voor de ECB gepland", aldus Bakker.

Voor de groei van het aantal banen in de VS wordt voor februari uitgegaan van 198.000 banen tegen 353.000 over januari.

Uit de eurozone en het VK kwamen diverse, herziene dienstenindicatoren over februari naar buiten. Veel indices bleken in deze tweede metingen iets beter uit te pakken dan in de eerste calculaties. De Britten moesten wat prijsgeven ten opzichte van de eerste metingen. In de eurozone spelen vooral de oplopende tarieven in de dienstverlening een rol, zeker als het om inflatie gaat.

De producentenprijzen in de eurozone daalden in januari op maandbasis met 0,9 procent en op jaarbasis met 8,6 procent. De verwachting lag op een afname met 0,2 procent op maandbasis en met 8,0 procent op jaarbasis. Zonder de effecten van energieprijzen stegen de producentenprijzen met 0,2 procent en daalden deze op jaarbasis met 1,5 procent.

Voor de Amerikaanse markt staan vandaag de twee inkoopmanagersindices voor de dienstensector van S&P en ISM over februari en de fabrieksorders over januari op de agenda.

De euro noteerde dinsdag vlak op 1,0851 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8556 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,1 procent en noteerde op 1,2683 dollar.