Thales overtreft verwachtingen

Beeld: Thales

(ABM FN-Dow Jones) Thales heeft afgelopen boekjaar prima resultaten geboekt, voornamelijk geholpen door de orderinstroom bij de defensietak. Dit maakte het Franse defensiebedrijf dinsdagochtend bekend. CEO Patrice Caine benadrukte dat de orderinstroom opnieuw de 23 miljard euro overschreed en het orderboek daarmee een recordniveau bereikte. "We kijken daarom met optimisme vooruit naar 2024." Thales zag in 2023 de omzet, orders en de winst sneller oplopen dan de verwachtingen van analisten. De omzet in 2023 bedroeg 18,4 miljard euro, een stijging van 4,9 procent, of 7,9 procent autonoom, en dat was hoger dan de voorspelling van 18,2 miljard euro van analisten. De EBIT steeg met 10,2 procent naar 2,13 miljard euro, met een margestijging van 11,0 naar 11,6 procent. Analisten hadden een EBIT van 2,11 miljard euro voorspeld. De nettowinst daalde wel met 9 procent naar 1,0 miljard euro. Maar aangepast voor bijzondere posten steeg de winst met 14 procent. Thales verhoogde het dividend met 16 procent naar 3,40 euro per aandeel. Outlook Thales rekent op een autonome omzetgroei van 4 tot 6 procent, wat overeenkomt met een omzet van 19,7 miljard tot 20,1 miljard euro. Verder mikt het Franse bedrijf op een EBIT-marge van 11,7 tot 12,0 procent, wat een stijging zou betekenen van 10 tot 40 basispunten ten opzichte van 2023. Beleggers reageerden enthousiast en het aandeel Thales steeg dinsdagochtend met 7,7 procent. Bron: ABM Financial News

