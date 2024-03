Beursblik: sobere outlook TKH Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TKH heeft in 2023 conform verwachting gepresteerd, maar ook een sobere outlook afgegeven. Dit stelde analist Tijs Hollestelle van ING dinsdag in een rapport. De analist constateerde dat de divisie Vision grotendeels in lijn met de verwachtingen presteerde, terwijl de divisie Manufacturing beter presteerde dan verwacht, vooral qua EBITA. De divisie Connectivity was dan weer zwakker dan verwacht qua EBITA-prestaties. Hollestelle verwacht aan de ene kant dat de markt opgelucht zal zijn over de resultaten van TKH in 2023, terwijl hij ook verwacht dat beleggers enigszins teleurgesteld zijn door de vooruitzichten die TKH presenteerde. TKH verwacht dat de omzet en de EBITA in het eerste kwartaal zullen dalen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023. "Niet erg overtuigend", aldus Hollestelle. ING heeft een koopadvies op TKH met een koersdoel van 52,00 euro, Het aandeel TKH daalde dinsdagochtend met ruim 4 procent. Bron: ABM Financial News

