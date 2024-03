Wall Street koerst af op lager slot Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden maandag lager met nog een paar uur handel te gaan. De toonaangevende S&P 500 index noteerde 0,1 procent lager op 5.134,82 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 38.995,64 punten en de Nasdaq noteerde 0,3 procent lager op 16.235,06 punten. De Amerikaanse aandelenmarkten noteerden lager in aanloop naar verklaringen van Fed-voorzitter Jerome Powell voor het Huis van Afgevaardigden en de Senaat op achtereenvolgens woensdag en donderdag en het maandelijkse banenrapport op vrijdag. "De beren blijven in capitulatiemodus....nerveuze investeerders lijken er vertrouwen in te krijgen om in aandelen te blijven zitten en lijken zich er steeds meer bij neer te leggen dat de Fed waarschijnlijk niet van plan is om de rente binnenkort te verlagen, gezien de PCE-inflatiecijfers van vorige week", zei Oppenheimer Asset Management. Uit de data bleek dat de inflatie hardnekkig is en dat de inflatiedoelstelling van de centrale bank nog op enige afstand ligt. Op macro-economisch vlak was het maandag stil. Olie noteerde maandag 1,6 procent lager op 78,66 dollar per vat. De euro/dollar noteerde op 1,0858. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0848 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0837 op de borden. Dinsdag staan in de VS op macro-economisch vlak een drietal publicaties geagendeerd: een tweetal inkoopmanagersindices voor de dienstensector en de fabrieksorders van januari. Bedrijfsnieuws De aandelen Apple daalden 3,2 procent, nadat de Europese Commissie Apple een boete heeft opgelegd van meer dan 1,8 miljard euro. Dit voor het misbruiken van zijn machtspositie op de markt voor de distributie van muziekstreaming-apps aan iPhone- en iPad-gebruikers via haar App Store. Apple gaat in beroep tegen het besluit. Super Micro Computer en Deckers Outdoor komen in de S&P 500 bij de driemaandelijkse herbalancering van de index, ter vervanging van Whirlpool en Zions Bancorp. Tijdens de handel buiten kantooruren stegen de aandelen van Super Micro Computer en Deckers met respectievelijk 24,5 en 1,8 procent. De aandelen Nvidia stegen 5,1 procent voorbeurs. Nvidia-aandelen zijn dit jaar al met meer dan 66 procent gestegen. De beurswaarde bedraagt nu meer dan 2.000 miljard dollar. Onder de Amerikaanse bedrijven hoeft de chipproducent nu alleen nog Apple en Microsoft voor zich te laten gaan, met waarderingen van respectievelijk 2.774 en 3.087 miljard dollar. De aandelen van de winkelketen Macy’s stegen 14,6 procent, nadat een investeerdersgroep zijn uitkoopbod op het bedrijf met bijna 1 miljard dollar had verhoogd. De cryptobeurs Coinbase steeg 11,8 procent, geholpen door de stijging van de bitcoin. De cryptocurrency werd maandag boven de 65.000 dollar verhandeld. De aandelen van de bank New York Community Bancorp daalden nog eens 15,6 procent, nadat het vrijdag al een kwart van zijn beurswaarde verloor. De bank zei vorige week dat het “materiële zwakheden” had gevonden tijdens een interne evaluatie. Ook trad de CEO af. Bron: ABM Financial News

