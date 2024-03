Europese beurzen overwegend lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag overwegend lager gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index sloot vlak op 497,41 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,1 procent op 17.716,17 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,3 procent op 7.956,41 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,6 procent lager op 7.640,33 punten. Vrijdag sloten de DAX en Stoxx Europe 600 nog met nieuwe records. Europese aandelen hadden maandag echter moeite om momentum te vinden, in een drukke week waarin onder andere wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op donderdag en het Amerikaanse banenrapport op vrijdag. "De week is overvol met potentieel markt bewegende politieke gebeurtenissen, terwijl de speculatie over renteverlagingen blijft borrelen", zei Hargreaves Lansdown. Op macro-economisch vlak stonden maandag geen publicaties geagendeerd. Olie werd maandag een procent goedkoper op 79 dollar per vat. OPEC+ besloot afgelopen weekend om zijn productieverlagingen van 2,2 miljoen vaten per dag te verlengen tot in het tweede kwartaal. De euro/dollar noteerde op 1,0861. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0841 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0837 op de borden. Bedrijfsnieuws In Frankfurt ging Daimler Truck aan kop met een winst van circa 18,0 procent, MTU Aero Engines won bijna 3,0 procent en Airbus sloot circa 1,9 procent hoger. Fresenius bungelde onderaan met een verlies van 4,0 procent. Volkswagen steeg 1,3 procent. De autogigant kwam vorige week nog met een omzetwaarschuwing. De koers van chemieconcern Evonik steeg 0,2 procent, nadat het bedrijf aankondigde duizenden banen te gaan schrappen als onderdeel van een grootschalige reorganisatie. Citigroup heeft het advies voor Ferrari verlaagd van Neutraal naar Verkopen, hoewel het koersdoel werd verhoogd van 308 naar 329 euro. Exor, een belangrijke aandeelhouder van Ferrari, daalde maandag 0,5 procent en Ferrari leverde 2,8 procent in. In Parijs won BNP Paribas circa 2,0 procent, Thales steeg 2,2 procent, terwijl Kering circa 1,9 procent lager noteerde. In Amsterdam waren het wederom de chippers die de kar trokken met winsten van 2,2 tot 3,0 procent voor ASML, ASMI en Besi. In Brussel won KBC 0,9 procent hoger, terwijl Aperam 3,5 procent daalde. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent lager op 5.131,83 punten. De Dow Jones index daalde 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,2 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

