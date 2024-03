Chippers helpen AEX aan groen slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag licht hoger geëindigd, onder aanvoering van de chippers, waar omringende Europese beurzen juist gas terug namen na hun recente records.

De AEX steeg 0,3 procent op een slotstand van 856,55 punten en kruipt daarmee weer richting het record van ruim 858 punten.

ASML, ASMI en Besi deden de eerste dag van de nieuwe beursweek goede zaken. Vrijdag zaten Amerikaanse sectorgenoten in de lift en scherpten de S&P 500 en Nasdaq hun records aan. Maandag bereikte concurrent TSMC volgens Bloomberg een nieuwe all time high.

"Het optimisme op de beurs blijft ontzettend hoog, dankzij het enthousiasme over kunstmatige intelligentie", zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx maandag.

"Na een beter dan verwacht kwartaalcijferseizoen en een hoger dan verwachte inflatie, richten beleggers hun aandacht nu weer op het monetaire beleid", volgens de marktkenner.

Zo verschijnt de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, deze week voor het Amerikaanse Congres om tekst en uitleg te geven over het monetaire beleid van de Amerikaanse centrale bank.

De Europese Centrale Bank maakt donderdag zijn rentebesluit bekend. "Het is vooral de ‘tone of voice’ bij de toelichting achteraf die interessant kan worden", meent econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

"Het lijkt erop dat de ECB pas in juni op zijn vroegst een eerste renteverlaging zal doorvoeren. Na de bijeenkomst van deze week volgt er nog één in april, waarna er een 'gat' is tot juni. In april zullen er nog onvoldoende nieuwe indicaties zijn om de monetaire beleidsmakers gerust te stellen over de loon- en prijsontwikkeling", denkt Aben.

Verder staat woensdag het ADP-banenrapport op de agenda en vrijdag het officiële rapport van de Amerikaanse overheid.

Maandag was het rustig op macro-economisch vlak. De euro/dollar handelde rond het slot in Amsterdam op 1,0861.

WTI-olie werd een procent goedkoper op 79 dollar per vat. OPEC+ besloot afgelopen weekend om zijn productieverlagingen van 2,2 miljoen vaten per dag te verlengen tot in het tweede kwartaal.

Stijgers en dalers

Besi en ASMI voerden de AEX aan met winsten van circa 3 procent. ASML steeg ruim 2 procent. Deutsche Bank heeft maandag het koersdoel voor ASMI verhoogd van 500,00 naar 620,00 euro, bij handhaving van het koopadvies. Deutsche Bank denkt dat de orders bij ASMI in de tweede helft van 2024 zullen aantrekken, onder meer door het beoogde succes van 2 nanometer met GAA, hetgeen een groeivertraging in China kan compenseren, terwijl berichten dat Apple orders zou uitstellen voorbarig lijken te zijn geweest.

Prosus was hekkensluiter in de hoofdindex, met een verlies van 2,5 procent. ASR en DSM-Firmenich leverden zo'n 2 procent in. ING won ruim 2 procent.

IMCD steeg ruim een procent. Jefferies haalde het aandeel van de kooplijst. De vooruitzichten voor het boekjaar 2024 zijn volgens analist David Kerstens "gematigd", met weinig zichtbaarheid en een vergelijkingsbasis die in het eerste kwartaal lastiger zal zijn. Kepler Cheuvreux verhoogde wel het koersdoel, maar met handhaving van het Houden advies.

Heineken werd op de kooplijst gezet van Barclays en het koersdoel werd verhoogd van 81 naar 101 euro. De Britse bank verwacht dat 2024, na vele jaren van teleurstellingen, een beter jaar zal worden voor Heineken. Het aandeel steeg bijna 2 procent.

In de AMX zaten AMG en Fugro duidelijk in de lift, met winsten van meer dan 2 procent. Jefferies verhoogde het koersdoel voor Fugro van 22,50 naar 26,50 euro met een herhaling van het koopadvies. Op basis van de jaarcijfers besloot de bank om de taxaties voor de EBIT met 18 procent te verhogen voor de periode 2024 tot en met 2027.

Just Eat Takeaway en Air France-KLM leverden 3,5 tot bijna 4 procent in. Aperam verloor meer dan 3 procent.

In de AScX verloor Vivoryon een groot deel van zijn waarde. Bij een slotkoers van 0,803 euro op maandag daalde het aandeel ruim 90 procent. Een klinisch onderzoek van Vivoryon naar zijn middel varoglumastat tegen de ziekte van Alzheimer heeft geen statistisch significante verbetering laten zien op cognitief gebied en daarmee werd het primaire doel niet gehaald. Analisten van Jefferies benadrukten dat het risico van het aandeel Vivoryon altijd hoog was.

PostNL daalde ruim een procent na een koersdoelverlaging van ING. Nedap en Sif stegen rond een procent en voerden daarmee de lijst aan. Ebusco daalde meer dan 7 procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen licht in het rood.