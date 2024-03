Bod op Macy's verhoogd met bijna 1 miljard dollar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Macy's

(ABM FN-Dow Jones) Arkhouse Management en Brigade Capital hebben hun overnamebod op Macy's verhoogd met bijna 1 miljard dollar. Dit meldde de investeerdersgroep zondag. De investeerders verhoogden hun bod van 21 naar 24 dollar per aandeel, ofwel circa 6,6 miljard dollar. Het eerdere bod werd in januari door het bestuur van de warenhuisketen afgewezen. Arkhouse en Brigade zeiden dat het nieuwe bod een premie van 51,3 procent biedt op de aandelenkoers van Macy's op 30 november 2023, toen ze hun oorspronkelijke bod indienden. En ze merkten op dat dit een premie is van 33 procent ten opzichte van de slotkoers van het aandeel afgelopen vrijdag. Macy's kondigde vorige week aan 150 winkels te gaan sluiten als onderdeel van een reorganisatieplan om de groei weer aan te jagen en het merk nieuw leven in te blazen. Bron: ABM Financial News

