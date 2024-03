Beursblik: focus op outlook TKH

(ABM FN-Dow Jones) TKH Group heeft in 2023 vermoedelijk een licht hogere omzet behaald, terwijl het resultaat naar verwachting juist is gedaald. Dit is de verwachting van ING en blijkt ook uit de analistenconsensus.

Voor 2023 wordt door ING gerekend op een omzet van 1,86 miljard euro, gelijk aan de consensus. In 2022 behaalde TKH een omzet van 1,81 miljard euro.

Het leeuwendeel van de opbrengsten komt opnieuw van het segment Connectivity, hoewel ING en de analistenconsensus beide verwachten dat de omzet bij deze tak wel licht is gedaald op jaarbasis, van 848,6 tot 841,4 miljoen euro. Bij Manufacturing zouden de opbrengsten op jaarbasis juist zijn gestegen, van 491,2 naar 548,8 miljoen euro.

ING kijkt in het bijzonder naar de volumegroei bij het segment Smart Vision. In het derde kwartaal was nog sprake van een krimp van 6,9 procent bij deze tak. ING hoopt te horen dat de voorraadafbouw inmiddels ten einde is.

Het EBITA-resultaat van TKH is afgelopen jaar vermoedelijk gedaald, verwachten de analisten. In 2022 kwam er een EBITA van bijna 235 miljoen euro in de boeken. In 2023 was dat vermoedelijk 231 miljoen euro, denkt ING. De markt zit daar iets onder met 229,7 miljoen euro.

TKH rekent voor 2023 zelf op een EBITA van 230 tot 240 miljoen euro, waarbij het resultaat vermoedelijk uitkomt aan de onderkant van deze bandbreedte, zei het bedrijf bij de cijfers over het derde kwartaal in november vorig jaar.

Hier is ING positiever over het resultaat bij Connectivity, met een verwachte 96,9 miljoen euro, waar de consensus uitgaat van 88,9 miljoen euro. In 2022 behaalde deze divisie een EBITA-resultaat van 87,3 miljoen euro.

Verder rekent ING op een lagere aangepaste nettowinst in 2023, van 126,4 miljoen euro, tegen 143,6 miljoen euro in 2022. De analistenconsensus rekent op 126,8 miljoen euro en TKH zelf op 126 tot 134 miljoen euro. Ook hier zal de winst vermoedelijk aan de onderkant uitkomen, zo waarschuwde het bedrijf eerder.

Outlook

Belangrijker dan de cijfers waarmee TKH komt, is de outlook, vindt ING. TKH wil in 2025 een EBITA-marge, of een rendement op de omzet, van meer dan 17 procent behalen, maar zit tot nu toe ver van dit doel af, volgens ING. In de eerste negen maanden van 2023 kwam deze marge nog uit op 12,4 procent.

Naast een stijgende marge mikt TKH in 2025 ook op een omzet van ruim 2 miljard euro.

"We verwachten dat TKH richtinggevende uitspraken zal doen over de omzet en EBIT per bedrijfssegment en over de geconsolideerde omzet en EBITA", aldus ING.

De bank rekent zelf voor 2024 op een omzet van 1,85 miljard euro. De EBITA schat ING op 251 miljoen euro, met een marge van 13,3 procent.

De consensus mikt op een jaaromzet van 1,88 miljard euro in 2024 en 251 miljoen euro voor de EBITA, net als ING.

TKH opent dinsdag voorbeurs de boeken. Het aandeel noteerde maandag licht lager op 39,02 euro. ING heeft een koopadvies op TKH met een koersdoel van 52,00 euro.