Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Corbion

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor Corbion verhoogd van 22,00 naar 24,00 euro, met handhaving van het koopadvies. Dit bleek maandag uit een rapport van de zakenbank.

Na de goed ontvangen jaarcijfers op 1 maart, concludeerden de analisten dat de "beren", of beleggers die somber waren over het aandeel, nu verzadigd zijn. In aanloop naar de resultaten presteerde het aandeel matig, onder andere door teleurstelling over eenmalige kosten bij de verkoop van het emulgatoren-onderdeel en een zwakke volume-verwachting voor 2024.

Na de jaarcijfers steeg het aandeel echter met 12 procent. Beleggers zagen weer positieve aanknopingspunten. Het bedrijf heeft door de verkoop van het emulgatorenonderdeel de schuldpositie verbeterd en ook de marges bij algen en duurzame voeding zijn verbeterd en het EBITDA-resultaat bij de PLA-joint venture was beter dan verwacht, na een lange periode van steeds lagere verwachtingen.

De dividendverhoging die Corbion aankondigde, is volgens de analisten nog wel een beetje voorbarig, maar de uitstroom van 3 miljoen euro per jaar die deze verhoging met zich meebrengt, is niet substantieel, aldus Berenberg.

Corbion is volgens Berenberg één van de goedkoopste aandelen in de sector, terwijl de winstgroei juist één van de hoogste is. "We verwachten dat de aandelen hoger blijven koersen dankzij de verbeterde outlook, lagere grondstoffenkosten en betere volumes."