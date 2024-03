AEX start handelsweek vermoedelijk in het groen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich maandag op voor een hogere opening. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van krap een half procent. Afgelopen week maakte de AEX op weekbasis nog een pas op de plaats op een slotstand 854,10 punten, op minder dan een procent onder de hoogste stand ooit. Op Wall Street scherpten daarentegen de S&P 500 en techbeurs Nasdaq vrijdagavond hun recordstanden aan. Het optimisme van de afgelopen maanden is vooral te danken aan een toenemend enthousiasme rondom kunstmatige intelligentie en de hoop op renteverlagingen", volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Nvidia, een aanjager van de techrally met een stijging in de afgelopen 12 maanden van meer dan 260 procent, steeg vrijdag nog eens met 4 procent. De beurswaarde bedraagt nu meer dan 2.000 miljard dollar. Onder de Amerikaanse bedrijven hoeft de chipproducent nu alleen nog Apple en Microsoft voor zich te laten gaan, met waarderingen van respectievelijk 2.774 en 3.087 miljard dollar. Amerikaanse PCE-inflatiecijfers, de favoriete maatstaf van de Federal Reserve, wezen afgelopen donderdag nog op een afkoelende inflatie, hetgeen het toch al uitbundige sentiment een extra duw in de rug gaf, terwijl sommige ’shorters’ besloten om de handdoek in de ring te gooien. De index van de ongeveer 500 grootste Amerikaanse ondernemingen, de S&P 500, is de afgelopen 12 maanden met 30 procent gestegen. Investment manager Simon Wiersma van ING wees op een 'Goldilocks'-scenario, "waarbij we geen recessie verwachten, de desinflatie aanhoudt, de beleidsrentes dalen en er beter dan verwachte bedrijfswinsten zijn." Aziatische beurzen noteren verdeeld De beurzen in Tokio en Bombay wonnen vanochtend enkele tienden van een procent, en scherpen daarmee ook hun hoogste standen ooit aan. Seoel was koploper met een winst van meer dan een procent. Hongkong daalde daarnaast krap een half procent onder aanvoering van producenten van elektrische auto's. Zhejiang Leapmotor daalde meer dan 10 procent na de aankondiging van scherpe prijsverlagingen, waardoor ook sectorgenoten zoals BYD in het rood noteerden. De beurs in Sydney koerste daarnaast nipt in het rood. De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend nipt hoger op bijna 80 dollar per vat. De leden van oliekartel OPEC verlengden de huidige productieverlaging tot het einde van juni, zo werd door meerdere OPEC-leden zondag gemeld. Ook Rusland, dat geen lid is van de OPEC, sluit zich bij dit besluit aan. Afgelopen week koerste de oliefuture op weekbasis al bijna vier procent hoger. De beursagenda is vandaag vrijwel leeg. Het zwaartepunt deze week ligt op donderdag, met het rentebesluit van de Federal Reserve, en op vrijdag, met de vrijgave van het Amerikaanse banenrapport, dat ook wel wordt beschouwd als ’s werelds belangrijkste macrocijfer. Bedrijfsnieuws Barclays verhoogde het advies voor Heineken van Gelijkgewogen naar Overwogen. Het koersdoel ging daarbij van 81,00 euro naar 101,00 euro. De analisten van Barclays verwachten dat 2024, na vele jaren van teleurstellingen, een beter jaar zal worden voor de Amsterdamse brouwer. Jefferies verhoogde daarnaast het koersdoel voor Fugro van 22,50 naar 26,50 euro met een onveranderd koopadvies. Op basis van de jaarcijfers besloot Kerstens om zijn taxaties voor de EBIT met 18 procent te verhogen voor de periode 2024 tot en met 2027. Jefferies verlaagde daarentegen het koersdoel voor IMCD van 178,000 naar 165,00 euro en het advies ging van Kopen naar Houden. De vooruitzichten voor het boekjaar 2024 zijn volgens analist David Kerstens "gematigd", met weinig zichtbaarheid en een vergelijkingsbasis die in het eerste kwartaal lastiger zal zijn. Berenberg verhoogde tot slot het koersdoel voor Corbion van 22,00 naar 24,00 euro, met handhaving van het koopadvies. Een klinisch onderzoek van Vivoryon naar zijn middel varoglumastat tegen de ziekte van Alzheimer heeft geen statistisch significante verbetering laten zien op cognitief gebied en daarmee werd het primaire doel niet gehaald. Dat maakte het bedrijf maandagochtend bekend. "We zijn diep teleurgesteld in de uitkomst", stelde CEO Frank Weber, "gezien de grote behoefte aan nieuwe veilige en effectieve orale therapieën". Slotstanden Wall Street De S&P 500 won vrijdag 0,8 procent op 5.137,08 punten en de Nasdaq steeg 1,1 procent op 16.274,94 punten. De Dow Jones index sloot 0,2 procent in de plus op 39.087,38 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.