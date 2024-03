Cijferseizoen loopt ten einde en focus verschuift naar macrocijfers

(ABM FN) Aandelenbeleggers hebben opnieuw een prima maand achter de rug. Links en rechts werden op indexniveaus de records aangescherpt, ondanks sommige landen in een technische recessie zitten.

Echter, de beurs is tegenwoordig niet altijd meer een goede graadmeter van de economie en zijn het vooral de overheden, centrale bankiers, stevige aandeleninkoopprogramma's en beleggerspsychologie die hun stempel op de koersen drukken.

Ook de fantasie rondom AI en een goed cijferseizoen hielpen mee.

Verder anticiperen beleggers erop dat de Fed dit jaar de rente drie of vier keer zal gaan verlagen, maar dat neemt niet weg dat verschillende voorzitters van de Fed, onder meer van Cleveland, nog niet overtuigd lijken. De voorzitter van de Fed van Atlanta, Raphael Bostic zei in een commentaar de eerste renteverlaging door de Fed deze zomer te verwachten, maar er lijkt weinig haast gezien de toch wat taaie inflatie.

Qua bedrijfscijfers zal het dus rustiger worden en maandag zal in Duitsland Henkel de cijfers overleggen. Dinsdag zal in Nederland TKH de boeken openen en België staan Banimmo, D’Ieteren en Nyxoah op rol. Verder staan geagendeerd Bayer, Target en NIO.

Woensdag is het in België aan Bois Savage, Elia, Cenergy en TINC om openheid van zaken te geven. Ook Deutsche Post en Campbell Soup staan op de agenda. Donderdag zullen in Nederland CTP en Envipco rapporteren en in België staan Azelis en Viohalco op de rol. Ook worden de cijfers bekendgemaakt van Deutsche Lufthansa, Merck KGaA, Broadcom en Oracle.

Vrijdag is het aan Mithra om openheid van zaken te geven.

Op macro-economisch gebied is maandag de agenda zo goed als leeg en dinsdag staan de inkoopmanagersindexen voor de dienstensector van vele verschillende landen op de agenda. In de VS wordt dat nog aangevuld met de fabrieksorders.

Woensdag start de dag in Nederland met de consumptie van huishoudens, in Duitsland krijgen we de stand van de handelsbalans gepresenteerd en voor de eurozone staan de detailhandelsverkopen op de rol. In de VS is het dan tijd voor het banenrapport van ADP, de vacatures gedurende januari, de groothandelsvoorraden, de wekelijkse olievoorraden en zal er s' avonds aandacht zijn voor het Beige Book van de Fed.

Donderdag wordt in China de stand van de handelsbalans bekendgemaakt en krijgen we meer te weten over de fabrieksorders in Duitsland. De aandacht zal echter worden opgeëist door het rentebesluit van de ECB en de toelichting van voorzitter Christine Lagarde. In de VS staan de wekelijkse steunvragen, cijfers over de handelsbalans en de arbeidskosten op de agenda.

Ten slotte staan vrijdag de industriële productie in Nederland en Duitsland op de agenda en zal er in Duitsland ook aandacht zijn voor de producentenprijzen. De economische groei over vierde kwartaal in de eurozone staat eveneens geagendeerd, maar de meeste aandacht zal uitgaan naar de banencijfers in de VS.