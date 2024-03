AEX blijft in de buurt van all time high

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week licht gedaald, maar beleefde wel een goede maand februari. Op een slot van 854,10 punten op vrijdag verloor de AEX op weekbasis 0,1 procent. Vorige week sloot de hoofdindex op 854,97 punten, toen een min van 0,4 procent.

In februari ging het record van de AEX uit november 2021 uit de boeken en werd een all time high van ruim 858 punten bereikt.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING was februari een maand waarin de wereldwijde beurzen prima presteerden, "met nieuwe recordstanden in verschillende landen en regio's. Dit betekent dat de rally steeds breder wordt gedragen en ook de achterblijvers worden opgepikt", volgens de marktkenner.

Toch was de stemming afgelopen week terughoudend. Beleggers keken een groot deel van de week vooral vooruit naar mondiale inflatiecijfers, waaronder de Amerikaanse PCE-inflatie, omdat die voor de Federal Reserve belangrijk is bij het bepalen van het monetaire beleid.

De markt verwachtte dat de inflatie zou zijn afgekoeld van 2,6 tot 2,4 procent en dat kwam ook uit. De kerninflatie werd vooraf ingeschat op 2,8 procent, tegenover 2,9 procent in december en ook die voorspelling werd door de daadwerkelijke cijfers bevestigd.

Met deze inflatiedata blijft de deur open naar een renteverlaging door de Fed in juni, volgens economen van ING.

De kerninflatie kwam in januari op maandbasis uit op 0,4 procent, "wat het dubbele is van de 0,2 procent die we willen zien, maar afkoelende inkomens en bestedingen suggereren dat de inflatie in de komende maanden weer zal afzwakken", zei econoom James Knightley.

Toch lijken Fed-bestuurders nog niet overtuigd. Niet alleen omdat de inflatie minder snel afkoelt, maar ook omdat de Amerikaanse economie goed standhoudt.

"Raphael Bostic van de Atlanta-Fed verwacht een renteverlaging door de Fed pas deze zomer", zei valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury tegen ABM Financial News. "Loretta Mester van de Fed van Cleveland denkt dat de dalende trend in de Amerikaanse inflatie geen stand houdt. Dat zijn geen milde commentaren die een renteverlaging verder het jaar in sturen", aldus Van der Meer.

Bijna 60 procent van de markt denkt inmiddels dat de Fed de rente in juni voor het eerst zal verlagen, bleek vrijdag uit de FedWatch Tool van CME. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde na het verschijnen van de inflatiecijfers tot 4,21 procent, maar wist vrijdag weer op te lopen richting de 4,30 procent.

De Franse inflatie liet over februari een enigszins teleurstellend beeld zien, op zowel maand- als jaarbasis. De inflatie in Duitsland koelde in februari juist harder af dan verwacht.

"De Duitse macrocijfers zullen de speculaties over een vroegtijdige renteverlaging door de ECB aanwakkeren, omdat de desinflatie aanhoudt en de economische activiteit zwak blijft", zei econoom Carsten Brzeski van ING. Toch is er volgens hem nog genoeg prijsdruk, wat de ECB ervan zou moeten weerhouden om de rente te vroeg te verlagen.

De inflatie in Japan koelde in januari verder af. "Dit vergroot de kans dat de Bank of Japan binnenkort toch de beleidsrente zal verhogen. Voor april wordt die kans door de markt nu op iets meer dan 50 procent geschat, al zie ik weinig reden voor de BoJ om de rente te verhogen nu de groei van de Japanse economie alweer vertraagt", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

De inkoopdata voor de mondiale industrie toonden afgelopen week een aanhoudende krimp in de eurozone, terwijl in de VS sprake was van een gemengd beeld, waarbij de inkoopmanagersindex van S&P Global wees op een sterkere groei van de industrie.

Hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank stelde vrijdag vast dat de recessie in de Europese industrie maar geen einde kent. De vraag blijft een probleem, maar er zijn voorzichtige signalen dat een vraagherstel wellicht mogelijk is.

In de VS zijn er bemoedigende signalen dat de industrie uit de malaise van de afgelopen twee jaar komt, zei econoom Chris Williamson van S&P Global. Hij benadrukte dat voorraden weer worden opgebouwd, nadat deze lange tijd juist werden verkleind. Ook zag de econoom tekenen dat de consumentenvraag weer sterker wordt.

Wel lieten de PMI-data van Institute for Supply Management wel een sterkere krimp zien van de Amerikaanse industrie in februari. Deze cijfers worden door de markt vaak als belangrijker gekwalificeerd dan de data van S&P Global.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0808 en daarmee op weekbasis licht lager. Een vat WTI-olie kostte bijna 80 dollar en werd daarmee op weekbasis zo'n 4 procent duurder.

Stijgers en dalers

ASMI steeg 2,6 procent op weekbasis na het openen van de boeken. De orders waren sterker dan verwacht, dankzij belangstelling voor zijn GAA-technologie en sterke vraag in China, maar ASMI bleef voorzichtig in zijn omzetverwachtingen, concludeerde Jefferies. Degroof Petercam verlaagde de taxaties voor 2024. Wel kreeg ASMI een aantal koersdoelverhogingen.

Sectorgenoten ASML en Besi zaten ook in de lift. Met een winst van 9,7 procent was Besi afgelopen week zelfs de koploper in de AEX. ASML won 3,4 procent.

Verzekeraars vielen ook op na het presenteren van de cijfers. NN Group werd beloond met een koerswinst van 5,8 procent op weekbasis. De verzekeraar verraste de markt met een dividendverhoging en een uitbreiding van het inkoopprogramma van eigen aandelen. "Eindelijk pakt NN de kapitaalteruggave aan aandeelhouders goed aan", oordeelde ING.

ASR stond na de cijfers juist onder druk en verloor afgelopen week ruim een procent. ING zag in de cijferrapportage weinig verrassingen.

Aegon kon ook geen potten breken. Volgens KBC Securities kwam de verzekeraar met meevallende cijfers, vooral de vrije kasstroom viel mee. Maar KBC ziet weinig ruimte voor opwaartse aanpassingen voor 2024. Het aandeel daalde met 3,0 procent op weekbasis.

Heineken en Prosus waren met verliezen van ruim 4 procent op weekbasis de hekkensluiters in de hoofdindex.

Universal Music Group steeg meer dan 2 procent na het presenteren van de cijfers. Deutsche Bank zag reden het koersdoel te verhogen.

IMCD won afgelopen week 6,2 procent na cijfers. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel en verwacht dat IMCD in 2024 weer autonoom zal groeien.

Aperam herhaalde tijdens een beleggersdag zijn doelen. Het aandeel daalde toch 3,0 procent in de AMX.

Just Eat Takeaway verloor een procent op weekbasis na de jaarcijfers. Jefferies vond de prestaties in Noord-Europa tegenvallen, maar ING noemde de outlook van Just Eat voor 2024 een steuntje in de rug.

In de Midkap kregen de cijfers van Fugro juist applaus van beleggers. Het aandeel van de maritieme dienstverlener klom op weekbasis dan ook 13,7 procent. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel. Ook cijfers van SBM Offshore werden positief ontvangen. Het aandeel steeg afgelopen week 7,3 procent nadat het bedrijf de omzetverwachting overtrof.

Allfunds won na cijfers 6,1 procent op weekbasis. Air France-KLM daalde daarentegen 9,2 procent na het bekendmaken van de resultaten en belandde daarmee onderaan in de index. Deutsche Bank sprak van een matig jaareinde voor de luchtvaartmaatschappij.

Corbion steeg 7,4 procent. De cijfers van Corbion waren na een eerste indicatie eerder dit jaar geen heel grote verrassingen meer. Voor 2024 sorteert Corbion voor op een autonome groei van 2 tot 6 procent voor de kernactiviteiten, gedragen door groei bij Health & Nutrition en een opwaartse trend bij Food. Voor de aangepaste EBITDA bij de kernactiviteiten wordt door Corbion een groei van meer dan 15 procent voorzien.

PostNL leverde in de AScX 4,4 procent in. Het postbedrijf rekent op een lastig jaar en wil minder frequent post gaan bezorgen. Analisten wezen op de stijgende personeelskosten en een tegenvallende outlook. KBC Securities verlaagde het koersdoel voor PostNL.

Heijmans steeg bijna 4 procent, ondanks dat de omzet en de winst flink stegen in 2023. Voor het lopende jaar rekent Heijmans op een marge van minimaal 6,5 procent. Een omzet van 2,5 miljard euro komt daarnaast “in zicht”.

De cijfers van CM.com vielen tegen. Het aandeel daalde afgelopen week ruim 2 procent.

Kendrion steeg 1,3 procent. ING bleef positief na de cijfers van Kendrion en concludeerde dat deze beter waren dan verwacht. Wel benadrukte ING dat nog niet alle risico's van tafel zijn, zoals blijkt uit het feit dat Kendrion pas in het tweede jaarhelft herstel verwacht.

Azerion verloor bijna een procent. Beleggers waren niet enthousiast over de cijfers en een wat magere outlook.