Wall Street start maart nagenoeg vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen vrijdag af op een licht hogere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden een half uur voor de openingsbel 0,3 procent hoger.

Donderdag werd februari afgesloten met de vierde maandwinst op rij. Daarnaast wist de technologiezware Nasdaq Composite zijn eerste slotrecord sinds november 2021 in de boeken te zetten.

Volgens investment manager Simon Wierma van ING zagen we op de laatste dag van een lange februari maand dat de wereldwijde MSCI index voor de vierde maand op rij in de plus eindigde om te sluiten op een nieuwe recordstand. "En we verwachten dat de rally nog wel even door zal zetten", aldus Wiersma .

"De bevestiging van het 'Goldilocks scenario', waarbij we geen recessie verwachten, aanhoudende desinflatie, lagere beleidsrentes en beter dan verwachte bedrijfswinsten maakt de keuze voor een risk-on positionering op dit moment gemakkelijk", aldus de Investment Manager van ING.

Verder anticiperen beleggers erop dat de Fed dit jaar de rente drie à vier keer zal gaan verlagen, maar dat neemt niet weg dat verschillende voorzitters van de Fed, onder meer van Cleveland, nog niet overtuigd lijken. De voorzitter van de Fed van Atlanta, Raphael Bostic zei in een commentaar de eerste renteverlaging door de Fed deze zomer te verwachten, maar er lijkt weinig haast gezien de toch wat taaie inflatie.

Voor vanmiddag staan in de VS de inkoopmanagersindices voor de industrie op het menu, en verder de bouwuitgaven in januari en het definitieve consumentenvertrouwen, gemeten door de Universiteit van Michigan. Dit vertrouwenscijfer kent ook een inflatieverwachting.

Olie werd vrijdag duurder. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 1,9 procent in het groen op 79,71 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 83,30 dollar werd betaald, een stijging van 1,7 procent. Dit nadat de gesprekken over een mogelijk staakt-het-vuren in Gaza verder werden bemoeilijkt door de dood van meer dan honderd Palestijnen die op hulp aan het wachten waren.

De rentestanden bewogen nauwelijks en de euro/dollar noteerde hoger op 1,0814. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0811 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0811 op de borden.

Bedrijfsnieuws

De in moeilijkheden verkerende regionale bank New York Community Bancorp boekte een verlies van 2,4 miljard dollar. Het aandeel daalde maar liefst 28 procent voorbeurs. De kredietverstrekker heeft inmiddels een nieuwe CEO aangekondigd en moest erkennen problemen te hebben met zijn interne controles bij de kredietverstrekking. De bank is in 2024 al met meer dan 50 procent gedaald.

HP Enterprise daalde voorbeurs bijna 3 procent. Het bedrijf heeft in het eerste kwartaal van zijn lopende boekjaar een lagere winst en omzet geboekt maar versloeg wel de eigen verwachting. Dat het aandeel onder druk staat, is omdat HPE de outlook voor het hele jaar verlaagde. HPE rekent op een vlakke tot 2 procent hogere omzet, waar eerder nog uit werd gegaan van een omzetgroei van 2 tot 4 procent.

Dell Technologies rapporteerde donderdag een procentuele stijging met dubbele cijfers van de gecorrigeerde kwartaalwinst, omdat de vraag naar AI-geoptimaliseerde servers flink toenam. De aandelen stegen voorbeurs met bijna 29 procent.

Het ontwerpsoftwarebedrijf Autodesk voorspelde donderdagavond een hoger dan verwachte stijging van de omzet in het nieuwe boekjaar, omdat het een sterke vraag naar zijn producten verwacht. De aandelen van Autodesk stegen ruim 9 procent vóór de openingsbel.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 sloot donderdag 0,5 procent in het groen op 5.096,27 punten en bereikte daarmee een all time high en de Nasdaq won 0,9 procent op 16.091,92 punten, ook een record. De Dow Jones index steeg 0,1 procent op 38.996,39 punten.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999