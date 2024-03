Futures Amerika wijzen op voorzichtige start van maart Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wezen vrijdag rond het middaguur op een licht lagere opening op Wall Street, nadat februari een succesvolle maand was op Wall Street met nieuwe records voor de S&P en Dow. De S&P en Nasdaq stegen op maandbasis zo'n 4 tot 5 procent en de Dow ruim een procent. Zelfs de technologiezware Nasdaq Composite bereikte zijn eerste slotrecord sinds november 2021. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,1 procent in het rood. De voornaamste reden voor het enthousiasme onder beleggers zijn de per saldo goede bedrijfscijfers, vooral in de technologiehoek. De cijfers van Nvidia waren daar een goed voorbeeld van. Verder anticiperen beleggers erop dat de Fed dit jaar de rente drie à vier keer zal gaan verlagen, maar dat neemt niet weg dat verschillende voorzitters van de Fed, onder meer van Cleveland, nog niet overtuigd lijken. De voorzitter van de Fed van Atlanta, Raphael Bostic zei in een commentaar de eerste renteverlaging door de Fed deze zomer te verwachten, maar er lijkt weinig haast gezien de toch wat taaie inflatie. Voor vanmiddag staan in de VS de inkoopmanagersindices voor de industrie op het menu, en verder de bouwuitgaven in januari en het definitieve consumentenvertrouwen, gemeten door de Universiteit van Michigan. Dit vertrouwenscijfer kent ook een inflatieverwachting. Olie werd vrijdag duurder. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 1,1 procent in het groen op 79,17 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 82,83 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 1,1 procent. De euro/dollar noteerde hoger op 1,0814. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0811 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0811 op de borden. Bedrijfsnieuws De in moeilijkheden verkerende regionale bank New York Community Bancorp boekte een verlies van 2,4 miljard dollar. Het aandeel daalde maar liefst 28 procent daalde voorbeurs. De kredietverstrekker heeft inmiddels een nieuwe CEO aangekondigd en moest erkennen problemen te hebben met zijn interne controles bij de kredietverstrekking. De bank is in 2024 al met meer dan 50 procent gedaald. Dell Technologies rapporteerde donderdag een procentuele stijging met dubbele cijfers van de gecorrigeerde kwartaalwinst, omdat de vraag naar AI-geoptimaliseerde servers flink toenam. De aandelen stegen voorbeurs met bijna 20 procent. Het ontwerpsoftwarebedrijf Autodesk voorspelde donderdagavond een hoger dan verwachte stijging van de omzet in het nieuwe boekjaar, omdat het een sterke vraag naar zijn producten verwacht. De aandelen van Autodesk stegen ruim 9 procent vóór de openingsbel. Slotstanden Wall Street De S&P 500 sloot donderdag 0,5 procent in het groen op 5.096,27 punten en bereikte daarmee een all time high en de Nasdaq won 0,9 procent op 16.091,92 punten, ook een record. De Dow Jones index steeg 0,1 procent op 38.996,39 punten. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.