New York Community Bank rapporteert miljardenverlies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De aandelen van de New York Community Bancorp daalden vrijdag met bijna 16 procent voorbeurs. De bank rapporteerde een verlies van 2,4 miljard dollar als gevolg van afschrijvingen op goodwill, vooral de overnames van Flagstar Bank en onderdelen van het omgevallen Signature Bank die door NY Bancorp werden overgenomen. Ook maakte de bank melding van "flinke zwakte" in zijn procedures bij het verstrekken van kredieten. Bovendien zei de bank dat het zijn jaarverslag niet op tijd kan indienen, omdat het cijfers met betrekking tot de aankoop van de activa van het voormalige Signature Bank en andere zaken moet aanpassen. Alessandro DiNello is met onmiddellijke ingang benoemd tot nieuwe CEO, nadat Thomas Cangemi na 27 jaar bij het bedrijf ontslag had genomen. De nieuwe topman zei dat als de bank moet worden ingekrompen, hij dat zal doen, onder meer door niet-strategische onderdelen te verkopen. "We doen alles wat nodig is." Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.