Europese beurzen hoger rond middaguur

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger na beter dan verwachte inflatiedata uit de VS en nieuwe all time highs donderdag op Wall Street, terwijl de geluiden uit de hoek van de Fed een renteverlaging nog niet dichterbij brengen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een plus van 0,2 procent op 495,64 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,3 procent naar 17.724,55 punten. De Franse CAC 40 daalde 0,3 procent naar een stand van 7.905,94 punten. De Britse FTSE steeg 0,5 procent naar 7.665,67 punten.

De voornaamste reden voor de winsten op de Europese aandelenmarkt betreft de dalende inflatie in januari in de VS.

Dat neemt niet weg dat verschillende voorzitters van de Fed, onder meer van Cleveland, nog niet overtuigd lijken. De voorzitter van de Fed van Atlanta, Raphael Bostic zei in een commentaar de eerste renteverlaging door de Fed deze zomer te verwachten.

De inflatie in de eurozone kwam in februari in de eerste meting uit op 2,6 procent tegen 2,8 procent een maand eerder. De verwachting hiervoor lag op 2,5 procent. De kerninflatie bedroeg 3,1 procent tegen 3,3 procent een maand eerder. De verwachting hiervoor was 2,9 procent.

De werkloosheid van de muntunie daalde conform de verwachting van 6,5 procent in december naar 6,4 procent in januari.

De inkoopmanagersindex voor de industrie in de eurozone liet in een tweede meting een iets positiever beeld zien dan in de eerste meting, maar de krimp bleef, met uitzondering van Spanje.

Voor vanmiddag staan in de VS ook de inkoopmanagersindices voor de industrie op het menu, en verder de bouwuitgaven in januari en het definitieve consumentenvertrouwen, gemeten door de universiteit van Michigan. Dit vertrouwenscijfer kent ook een inflatieverwachting.

Olie werd vrijdag duurder. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 1,1 procent in het groen op 79,17 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 82,83 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 1,1 procent.

De euro/dollar noteerde hoger op 1,0814. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0811 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0811 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Daimler Truck verwacht voor 2024 een normalisering van de markt voor trucks, en presenteerde volgens JPMorgan een outlook voor het lopende boekjaar die weliswaar wat conservatief werd genoemd, maar ook hoger uitkwam dan verwacht. Het aandeel Daimler Truck noteerde 14,5 procent in het groen.

Pearson maakte vrijdag een aandeleninkoopprogramma bekend ter waarde van 200 miljoen pond en maakte over 2023 volgens Shore Capital goede cijfers bekend. De koers noteerde 2,3 procent hoger.

Het Italiaanse Leonardo bracht voorlopige cijfers over 2023 naar buiten die niet afweken van de afgegeven prognoses. De koers noteerde 3,6 procent hoger.

Kuehne + Nagel International bleef over het vierde kwartaal achter bij de verwachtingen. De doelstellingen voor 2026 bleven intact, waarbij het bedrijf toegaf dat de volumes tekortschoten. Het aandeel noteerde 13,9 procent lager.

De Nederlandse verzekeraar Aegon daalde na cijfers met 4,2 procent. Analisten vonden de cijfers echter niet tegenvallen.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood.

De S&P 500 sloot donderdag 0,5 procent in het groen op 5.096,27 punten en bereikte daarmee een all time high en de Nasdaq won 0,9 procent op 16.091,92 punten, ook een record. De Dow Jones index steeg 0,1 procent op 38.996,39 punten.