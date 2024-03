Valuta: euro levert in na scherpe Fed-commentaren

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag rond de 1,0810 dollar, lager dan een etmaal eerder, omdat diverse Fed-prominenten zich nog altijd bezorgd uitlieten over de inflatietrend.

"Raphael Bostic van de Atlanta-Fed verwacht een renteverlaging door de Fed pas deze zomer', aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Loretta Mester van de Fed van Cleveland denkt dat de dalende trend in de Amerikaanse inflatie geen stand houdt. Dat zijn geen milde commentaren die een renteverlaging verder het jaar in sturen", aldus Van der Meer.

Voor vanmiddag gaat de aandacht wat Van der Meer uit naar nieuwe toespraken van diverse Fed-bestuurders, onder wie de genoemde voorzitters.

De inkoopmanagersindex voor de industrie in de eurozone liet in een tweede meting een iets positiever beeld zien dan in de eerste meting, maar de krimp bleef, met uitzondering van Spanje.

De inflatie in de eurozone kwam in februari in de eerste meting uit op 2,6 procent tegen 2,8 procent een maand eerder. De verwachting hiervoor lag op 2,5 procent. De kerninflatie bedroeg 3,1 procent tegen 3,3 procent een maand eerder. De verwachting hiervoor was 2,9 procent.

De werkloosheid van de muntunie daalde in januari conform de verwachting van 6,5 procent in december naar 6,4 procent.

Voor vanmiddag staan in de VS ook de inkoopmanagersindices voor de industrie op het menu, en verder de bouwuitgaven in januari en het definitieve consumentenvertrouwen, gemeten door de universiteit van Michigan. Dit vertrouwenscijfer kent ook een inflatieverwachting.

De euro noteerde vrijdag 0,1 procent hoger op 1,0810 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8560 Britse pond. Het Britse pond steeg nog geen 0,1 procent en noteerde op 1,2631 dollar.