IMCD 8% hoger, maar verzekeraars onder druk in groene AEX

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteerde vrijdag, op de eerste dag van maart, een half procent in het groen op 852,30 punten. Volgens investment manager Simon Wiersma van ING bevestigden de PCE-inflatiecijfers van donderdag het goldilocks-scenario, dat wil zeggen dat wij "geen recessie verwachten, de desinflatie aanhoudt, de beleidsrentes dalen en er beter dan verwachte bedrijfswinsten zijn". Dat maakt de keuze voor een 'risk-on' positionering op dit moment gemakkelijk, vindt Wiersma. Ook merkte hij op dat de Chinese economie nog tekenen van verbetering geeft. Uit de inkoopmanagersindex van S&P Global bleek vanochtend dat de industrie in de eurozone blijft krimpen. Hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank zei dat de recessie in de Europese industrie maar geen einde kent. De vraag blijft een probleem, maar er zijn voorzichtige signalen dat een vraagherstel wellicht mogelijk is, merkte hij op. Vanmiddag volgen de cijfers voor de Amerikaanse industrie. De euro/dollar steeg naar 1,0809 en de tienjaarsrente in zowel de VS als Duitsland steeg licht. Olie werd een half procent duurder. Stijgers en dalers IMCD was de uitblinker vanochtend, met een koerswinst van bijna 10 procent na de cijfers. Degroof Petercam verhoogde vanochtend het koersdoel en verwacht dat IMCD in 2024 weer autonoom zal groeien. Verder wonnen ABN AMRO en Philips bijna 2 procent. De verzekeraars hadden het lastiger. NN daalde met 2,6 procent en Aegon met 4,2 procent. Volgens KBC Securities kwam Aegon voorbeurs met meevallende cijfers, vooral de vrije kasstroom viel mee. Maar KBC ziet weinig ruimte voor opwaartse aanpassingen voor 2024. Corbion won in de AMX 3,2 procent na cijfers. De cijfers van Corbion waren na een eerste indicatie eerder dit jaar geen heel grote verrassingen meer. Voor 2024 sorteert Corbion voor op een autonome groei van 2 tot 6 procent voor de kernactiviteiten, gedragen door groei bij Health & Nutrition en een opwaartse trend bij Food. Voor de aangepaste EBITDA bij de kernactiviteiten wordt door Corbion een groei van meer dan 15 procent voorzien. AMG steeg 2,2 procent en Galapagos verloor 1,2 procent. Heijmans daalde met 3,5 procent, ondanks dat de omzet en de winst flink stegen in 2023. Voor het lopende jaar rekent Heijmans op een marge van minimaal 6,5 procent. Een omzet van 2,5 miljard euro komt daarnaast “in zicht”. Bron: ABM Financial News

