Industrie eurozone blijft krimpen

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De industrie in de eurozone is in februari gekrompen, maar iets minder sterk dan gevreesd. Dit bleek vrijdag uit definitieve cijfers van S&P Global. De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 46,6 naar 46,5, de laagste stand in twee maanden. Voorlopige cijfers wezen op een daling tot 46,1. Hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank stelde vrijdag vast dat de recessie in de Europese industrie maar geen einde kent. De vraag blijft een probleem, maar er zijn voorzichtige signalen dat een vraagherstel wellicht mogelijk is. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. Bron: ABM Financial News

