Arcadis wint vier raamcontracten bij de overheid Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft in een consortium met Berenschot en PosadMaxwan vier raamcontracten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gewonnen. Dit maakte het ingenieursbedrijf vrijdagochtend bekend. Het ministerie schat de totaalwaarde van de contracten op ongeveer 69 miljoen euro per jaar. De looptijd van de raamovereenkomsten is drie jaar, met de mogelijkheid om het één keer een jaar te verlengen. De opdracht aan het consortium is het beleid van het ministerie te realiseren via onder andere projecten, programma's en het voorbereiden van beslisinformatie voor besluit- en beleidsvorming. Gezien de omvang van de overeenkomsten heeft het consortium ook partners: Bax & Company, Horvat & partners, Generation.Energy, Significance, Nestra BV, Omniplan, Procap, Ipsos I&O en EMMA. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.