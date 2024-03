Groene start AEX voorzien na aanscherpen records Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een stijging van 0,6 procent.

De Amsterdamse beurs bleef donderdag bij de slotgong nog dicht bij huis, na een flinke reeks bedrijfscijfers en meevallende inflatiedata in de VS.

De AEX wist de openingsverliezen weg te werken en sloot 0,1 procent hoger op 848,44 punten. Op maandbasis ging de hoofdindex, die in februari nog een record van ruim 858 punten bereikte, er ruim 3 procent op vooruit.

Wall Street sloot donderdag februari in stijl af met recordstanden voor de S&P 500 en techbeurs Nasdaq. Beide indices stegen op maandbasis zo'n 4 tot 5 procent en de Dow met ruim een procent.

Investment manager Simon Wiersma van ING concludeerde dan ook dat februari een maand was waarin de wereldwijde beurzen prima presteerden, "met nieuwe recordstanden in verschillende landen en regio's. Dit betekent dat de rally steeds breder wordt gedragen en ook de achterblijvers worden opgepikt", aldus de marktkenner.

Donderdag kreeg Wall Street een duwtje in de rug van de PCE-inflatie in januari, een belangrijke graadmeter voor het bepalen van het monetaire beleid van de Federal Reserve.

De kerninflatie kwam in januari op jaarbasis uit op 2,8 procent en dit was conform de verwachting. In december stegen de PCE-kernprijzen nog met 2,9 procent. De algemene index kwam eveneens conform de verwachting uit op 2,4 procent in januari, van 2,6 procent een maand eerder.

Met deze cijfers blijft de deur open naar een renteverlaging door de Fed in juni, volgens economen van ING. De kerninflatie kwam in januari op maandbasis uit op 0,4 procent, "wat het dubbele is van de 0,2 procent die we willen zien, maar afkoelende inkomens en bestedingen suggereren dat de inflatie in de komende maanden weer zal afzwakken", zei econoom James Knightley.

Ruim 60 procent van de markt denkt inmiddels dat de Fed de rente in juni voor het eerst zal verlagen, bleek donderdag uit de FedWatch Tool van CME. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde na het verschijnen van de inflatiecijfers tot 4,26 procent.

De Japanse beurs koerste vanochtend 2,0 procent hoger en nadert de 40.000 punten. Sydney en Hongkong wonnen daarnaast grofweg een half procent. Seoel hield de deuren gesloten vanwege een feestdag.

Uit cijfers van S&P Global bleek de Chinese industrie in februari iets harder gegroeid, terwijl in de Japanse industrie de krimp juist toenam.

Later vandaag worden ook in Europa en Amerika de inkoopmanagersindices voor de industrie in februari vrij gegeven.

De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend 0,3 procent hoger op 78,53 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

De operationele kapitaalaanwas van Aegon kwam afgelopen jaar, voor aftrek van holding- en financieringskosten, uit op 1,28 miljard euro, waaraan de tweede jaarhelft 660 miljoen euro bijdroeg. Analisten hadden gemiddeld gerekend op 1,24 miljard euro en Aegon rekende zelf op iets meer dan 1,2 miljard euro voor heel 2023. Aanvankelijk ging de verzekeraar uit van 1,0 miljard euro, maar trok deze outlook in november op. De vrije kasstroom kwam uit op 715 miljoen euro. Dat was veel meer dan verwacht. Aegon rekende zelfde op 600 miljoen euro. Aegon kondigde een slotdividend aan van 0,16 euro per aandeel. Daarmee komt het totale dividend uit op 0,30 euro per aandeel. Het dividend is 30 procent hoger dan over 2022.

In 2023 behaalde IMCD een omzet van 4,4 miljard euro, 3 procent minder dan de 4,6 miljard euro in 2022. De operationele EBITA daalde van 554 miljoen naar 515 miljoen euro en netto verdiende IMCD 7 procent minder. Het nettoresultaat bedroeg 292 miljoen euro.

Het afgelopen jaar bedroeg de omzet van bouwer Heijmans ruim 2,1 miljard euro, ten opzichte van 1,8 miljard euro een jaar eerder. Bij de rapportering van de derde kwartaalcijfers verhoogde de bouwer nog de outlook van een onderliggende EBITDA van meer dan 107 miljoen euro, naar minimaal 120 miljoen euro. Vanochtend meldde Heijmans een stijging van 126 miljoen naar 147 miljoen euro.

Corbion heeft in het vierde kwartaal van 2023 de kernomzet licht zien afnemen, maar de onderliggende resultaten zien stijgen en het dividend verhoogd.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 sloot donderdag 0,5 procent in het groen op 5.096,27 punten en bereikte daarmee een all time high en de Nasdaq won 0,9 procent op 16.091,92 punten, ook een record. De Dow Jones index steeg 0,1 procent op 38.996,39 punten.