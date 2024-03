Europese beurzen openen hoger

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een groene opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 71 punten voor de Duitse DAX en een plus van 32 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 51 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag verdeeld geëindigd. Daarmee kwam er een terughoudend einde aan een sterke februarimaand, waarin de Duitse DAX, die donderdag opnieuw zijn record aanscherpte, circa 5 procent won. De Stoxx Europe 600 won op maandbasis ruim 2 procent.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING was februari een maand, waarin de wereldwijde beurzen prima presteerden, "met nieuwe recordstanden in verschillende landen en regio's. Dit betekent dat de rally steeds breder wordt gedragen en ook de achterblijvers worden opgepikt", volgens de marktkenner.

Donderdag was er vooral aandacht voor inflatiecijfers. De Franse inflatie liet over februari een enigszins teleurstellend beeld zien. De inflatie op jaarbasis viel terug van 3,1 naar 2,9 procent, maar daar was 2,8 procent voor verwacht. Op maandbasis liepen de prijzen met 0,8 procent op, waar gerekend was op een stijging met 0,6 procent.

De inflatie in Duitsland koelde in februari juist harder af dan verwacht, tot 2,5 procent. Hier rekende de markt op 2,6 procent, van 2,9 procent in januari.

"De Duitse macrocijfers van [donderdag] zullen de speculaties over een vroegtijdige renteverlaging door de ECB aanwakkeren, omdat de desinflatie aanhoudt en de economische activiteit zwak blijft", zei econoom Carsten Brzeski van ING. Toch is er volgens hem nog genoeg prijsdruk, wat de ECB ervan zou moeten weerhouden om de rente te vroeg te verlagen.

Bedrijfsnieuws

Er kwamen donderdag diverse verzekeraars met cijfers. NN Group sloot ruim 8 procent hoger sloot en ASR Nederland verloor juist 1,7 procent in Amsterdam. Ageas, dat woensdag al met cijfers kwam, herstelde donderdag met een koerswinst van 2,5 procent in Brussel.

In Frankfurt liftten verzekeraars als Allianz en Munich Re mee op het algemene optimisme over de cijfers, net als AXA in Parijs.

Beiersdorf bracht volgens zakenbank Jefferies een conservatieve outlook naar buiten bij de resultaten over het vierde kwartaal, die licht tegenvielen. Beiersdorf sloot 3,7 procent lager en was daarmee hekkensluiter in de Duitse DAX.

Ams-Osram meldde de afzegging van een grote order. JPMorgan denkt dat het een opdracht van Apple betreft. Analisten van de bank denken dat hier een afschrijving mee gemoeid zal zijn van circa 750 miljoen euro. Het aandeel daalde liefst 38,5 procent op de Duitse beurs.

Air France-KLM heeft in het vierde kwartaal verlies geboekt, maar de omzet steeg wel. Analisten van Bernstein zagen het verlies lager uitkomen dan verwacht. Het aandeel daalde toch 8,6 procent.

AB InBev heeft in de laatste drie maanden van 2023 de volumes onder druk zien staan, terwijl de winst wel steeg en de omzet op het hoogste niveau ooit uitkwam. AB InBev verwacht voor 2024 een stijging van de EBITDA in lijn met de eigen vooruitzichten voor de middellange termijn, namelijk tussen 4 en 8 procent. Het aandeel sloot 3,2 procent lager in Brussel.

Adecco kampte in het vierde kwartaal met een zwakke vraag in Noord-Amerika en Frankrijk, maar zag niettemin kans de winstgevendheid te vergroten, waarmee de EBITA 20 procent steeg en de verwachtingen van analisten werden overtroffen. Het aandeel verloor 5,2 procent.

Euro STOXX 50 4.885,37 (+0,03%)

STOXX Europe 600 494,61 (+0,00%)

DAX 17.678,19 (+0,4%)

CAC 40 7.927,43 (-0,3%)

FTSE 100 7.630,02 (+0,1%)

SMI 11.438,86 (+0,2%)

AEX 848,44 (+0,1%)

BEL 20 3.661,42 (-1,0%)

FTSE MIB 32.580,94 (-0,1%)

IBEX 35 10.001,30 (-0,7%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat vrijdag een hogere opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger geëindigd, met records voor de S&P 500 en Nasdaq.

Februari was een succesvolle maand voor Wall Street. De S&P en Nasdaq stegen op maandbasis zo'n 4 tot 5 procent en de Dow ruim een procent.

De laatste handelsdag van de maand stond in het teken van de PCE-inflatie, die voor de Federal Reserve wordt gezien als een belangrijke graadmeter om het monetaire beleid te bepalen.

"Wordt het echt schrikken of gewoon een schrikkeldag?", vroeg investment manager Simon Wiersma van ING zich in aanloop naar de inflatiecijfers af.

De kerninflatie kwam in januari uit op 2,8 procent en dit was conform de verwachting. In december stegen de PCE-kernprijzen met 2,9 procent. De algemene index kwam eveneens conform de verwachting uit op 2,4 procent in januari, van 2,6 procent een maand eerder.

Met deze cijfers blijft de deur open naar een renteverlaging door de Fed in juni, volgens economen van ING.

De kerninflatie kwam in januari op maandbasis uit op 0,4 procent, "wat het dubbele is van de 0,2 procent die we willen zien, maar afkoelende inkomens en bestedingen suggereren dat de inflatie in de komende maanden weer zal afzwakken", zei econoom James Knightley.

Ruim 60 procent van de markt denkt inmiddels dat de Fed de rente in juni voor het eerst zal verlagen, bleek donderdag uit de FedWatch Tool van CME. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde na het verschijnen van de inflatiecijfers tot 4,26 procent.

Op macro-economisch vlak werd donderdag verder bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten in de week eindigend op 24 februari is gestegen met 13.000 tot een totaal van 215.000 aanvragen. De verwachting van economen lag op 210.000 nieuwe aanvragen.

De economische activiteit in de regio Chicago is in februari onverwacht verder gekrompen. De inkoopmanagersindex daalde van 46,0 tot 44,0, het laagste punt sinds juli 2023. Economen rekenden op een verbetering tot 48,0.

De aanstaande woningverkopen in de Verenigde Staten zijn in januari onverwacht gedaald. De index daalde met 4,9 procent naar 74,3, na een flinke stijging van 8,3 procent in december. Voor januari werd door economen gerekend op een stijging van 1,4 procent.

Ondertussen stemde het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden donderdag in met een tijdelijke maatregel om opnieuw een government shutdown in de VS te voorkomen.

De olieprijs is in de maand februari verder gestegen. Een vat West Texas Intermediate werd op maandbasis circa 3 procent duurder en in de eerste twee maanden van dit jaar steeg de olieprijs ruim 9 procent. Donderdag werd WTI 0,4 procent goedkoper bij een settlement van 78,26 dollar.

Bedrijfsnieuws

Best Buy boekte in het vierde kwartaal een licht lagere omzet, terwijl de aangepaste winst per aandeel harder dan verwacht steeg. Het aandeel steeg 1,5 procent.

Softwarebedrijf Salesforce rapporteerde beter dan verwachte kwartaalcijfers, maar kwam ook met teleurstellende vooruitzichten voor de omzet. Het aandeel won toch 3 procent.

De outlook van de identiteitssoftwareleverancier Okta lag ruim boven de verwachtingen van Wall Street en dus steeg het aandeel donderdag bijna 23 procent.

Clouddatabedrijf Snowflake kondigde aan dat zijn CEO onmiddellijk met pensioen gaat en gaf daarbij ook een tegenvallende outlook af. Het aandeel daalde meer dan 18 procent.

Softwarebedrijf C3.ai presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht, daarbij verwijzend naar de "overweldigende vraag" naar zijn AI-aanbod. Het aandeel won ruim 24 procent.

Mediabedrijf Paramount Global verwacht dat zijn streamingsegment vanaf 2025 winst zal maken in de VS, na opnieuw een kwartaal van abonneegroei. Het aandeel daalde licht.

De kwartaalresultaten van de computergigant HP voldeden aan de verwachtingen van Wall Street, maar de CEO waarschuwde dat de pc-markt volatiel blijft. Het aandeel daalde 1,4 procent.

AMC Entertainment zei dat de omzet afgelopen kwartaal werd gestimuleerd door de concertfilms van Taylor Swift en Beyoncé, hoewel het verlies wel groter werd. Het aandeel verloor ruim 13 procent.

S&P 500 index 5.096,27 (+0,5%)

Dow Jones index 38.996,39 (+0,1%)

Nasdaq Composite 16.091,92 (+0,9%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag in het groen, waarbij de Japanse beurs de 40.000 punten nadert.

Uit cijfers van S&P Global bleek de Chinese industrie in februari iets harder gegroeid, terwijl in de Japanse industrie de krimp juist toenam.

Nikkei 225 239.924,98 (+1,9%)

Shanghai Composite 3.015,84 (+0,0%)

Hang Seng 16.543,16 (+0,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0810. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0811.

USD/JPY Yen 150,46

EUR/USD Euro 1,0810

EUR/JPY Yen 162,65

MACRO-AGENDA:

00:30 Inkoopmanagersindex industrie - Februari def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex industrie - Februari def. (Chi)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - Februari def. (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - Februari def. (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex industrie - Februari def. (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - Februari def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - Februari def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - Februari def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - Februari def. (VK)

11:00 Inflatie - Februari vlpg (eur)

11:00 Werkloosheid - Januari (eur)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie - Februari def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - Februari (VS)

16:00 Bouwuitgaven - Januari (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Februari def. (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Aegon - Cijfers vierde kwartaal (NL)

07:00 Corbion - Jaarcijfers def. (NL)

07:00 IMCD - Cijfers vierde kwartaal (NL)