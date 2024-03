Nikkei index nadert 40.000 punten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden vrijdagochtend in het groen, nadat op Wall Street techbeurs Nasdaq donderdagavond zijn 'all time high' aanscherpte. De Japanse beurs was de uitblinker met een stijging van 2,0 procent naar 39.939 punten. Sydney en Hongkong wonnen daarnaast grofweg een half procent. Seoel hield de deuren gesloten vanwege een feestdag. Uit cijfers van S&P Global bleek de Chinese industrie in februari iets harder gegroeid, terwijl in de Japanse industrie de krimp juist toenam. De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend 0,3 procent hoger op 78,53 dollar per vat. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een hogere opening, nadat Wall Street de maand februari donderdag sterk afsloot. Bron: ABM Financial News

