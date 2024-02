Hewlett Packard verlaagt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hewlett Packard Enterprise heeft in het eerste kwartaal van zijn lopende boekjaar een lagere winst en omzet geboekt maar versloeg wel de eigen verwachting. Toch ging de outlook omlaag. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van het Amerikaanse computerbedrijf. Volgens CEO Antonio Neri overtrof HPE de eigen winstverwachtingen, ondanks tegenwind in de markt. "Dit bewijst de relevantie van onze strategie", zei de topman. "Ondanks een gemengd kwartaal blijf ik erop vertrouwen dat onze focus op klantgerichte innovatie en onze staat van dienst op het gebied van operationele discipline ons in staat zullen stellen om te profiteren van de aanzienlijke marktkansen in AI en in edge en hybrid cloud en om waarde te leveren aan onze aandeelhouders", aldus Neri. In de verslagperiode, die eindigde op 31 januari, daalde de omzet met 14 procent op jaarbasis tot 6,8 miljard dollar. Bij het Server segment daalden de opbrengsten op jaarbasis met 23 procent, terwijl bij de cloudtak sprake was van een daling op jaarbasis met 10 procent. De nettowinst daalde op jaarbasis van 501 miljoen tot 387 miljoen dollar, of 0,29 dollar per aandeel. Hier rekende het bedrijf zelf op 0,24 tot 0,32 dollar. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 0,48 dollar en daarmee aan de bovenkant van de door HPE afgegeven bandbreedte van 0,42 tot 0,50 dollar. De brutomarge verbeterde op kwartaalbasis met 160 basispunten en op jaarbasis met 240 basispunten, naar 36,4 procent. De vrije kasstroom kwam uit op 482 miljoen dollar negatief, maar verbeterde op jaarbasis wel met 844 miljoen dollar. Outlook Voor het huidige tweede kwartaal rekent HPE op een omzet van 6,6 miljard tot 7,0 miljard dollar. De winst per aandeel moet uitkomen tussen de 0,20 en 0,25 dollar en de aangepaste winst per aandeel tussen de 0,36 en 0,41 dollar. Voor heel het boekjaar 2024 rekent HPE nu op een vlakke tot 2 procent hogere omzet, waar drie maanden geleden nog uit werd gegaan van een omzetgroei van 2 tot 4 procent. De winst per aandeel in 2024 moet uitkomen tussen 1,81 tot 1,91 dollar, waar de bovenkant van die bandbreedte eerder op 2,01 dollar lag. De aangepaste winst per aandeel wordt door HPE ingeschat tussen de 1,82 en 1,92 dollar, van eerder 1,82 tot 2,02 dollar. Het aandeel daalde donderdag ruim 3 procent in de nabeurshandel op Wall Street. Bron: ABM Financial News

