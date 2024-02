Olieprijs stijgt in februari opnieuw

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is in de maand februari verder gestegen. Een vat West Texas Intermediate werd op maandbasis circa 3 procent duurder en in de eerste twee maanden van dit jaar steeg de olieprijs ruim 9 procent.

Donderdag werd WTI 0,4 procent goedkoper bij een settlement van 78,26 dollar.

Woensdag daalden de olieprijzen ook, nadat de Energy Information Administration bekendmaakte dat de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week met ruim 4 miljoen vaten zijn gestegen. Het was de vijfde week op rij dat sprake was van een toename van de olievoorraden in de VS. De voorraden benzine en stookolie daalden afgelopen week wel.

De data toonden ook een aanhoudende opleving in de geleverde benzine, een belangrijke maatstaf voor de impliciete vraag van de consument, zei Tyler Richey van Sevens Report Research.

"Betere vooruitzichten voor de consumentenvraag ondersteunen de prijzen op korte termijn", zei Richey. De binnenlandse productie in de VS is sinds eind januari stabiel gebleven op een recordniveau van 13,3 miljoen vaten per dag.

Dat de olieproductie niet stijgt, vermindert een eerdere tegenwind op de markt, waardoor er meer opwaarts potentieel is voor de oliefutures, volgens de analist.

Analisten wezen verder op "backwardation", oftewel de prijzen voor olie voor levering in de nabije toekomst die hoger staan dan die voor latere levering, wat erop wijst dat de wereldwijde voorraden krap zijn geworden.

"Een mogelijke factor die bijdraagt aan de aanzienlijke backwardation in de termijnstructuur van de futuresmarkt is het feit dat de regering Biden in 12 van de afgelopen 14 weken olie heeft toegevoegd aan zijn strategische reserves, waardoor vaten uit de commerciële markt zijn gehaald en zijn overgeheveld naar overheidsopslag", aldus Richey.

"De omvang van de aanvullingen is relatief laag, maar het lijkt wel bij te dragen aan de rally in actieve maandfutures en de steeds meer achterwaartse termijnstructuur van de futures", aldus de marktkenner.