AEX sluit positieve februarimaand licht hoger af

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag dicht bij huis gebleven, na een flinke reeks bedrijfscijfers en meevallende inflatiedata in de VS. De AEX-index sloot 0,1 procent hoger op 848,44 punten. Op maandbasis ging de hoofdindex, die in februari nog een record van ruim 858 punten bereikte, er ruim 3 procent op vooruit.

Op macro-economisch gebied was de markt gefocust op de PCE-inflatie uit de VS. De zogeheten PCE-index voor de kerninflatie, een belangrijke indicator voor het monetaire beleid van de Federal Reserve, bedroeg in januari 2,8 procent op jaarbasis, tegen 2,9 procent in december. Deze daling was in overeenstemming met de verwachtingen van economen.

De algemene prijsindex kwam uit op 2,4 procent, zoals was voorspeld. Een maand eerder was dit 2,6 procent. De inkomens stegen met 1,0 procent in januari en de bestedingen met 0,2 procent.

Hoewel het cijfer op zich te hoog is voor de Fed om een op handen zijnde renteverlaging te overwegen, lag de inflatie in zes van de afgelopen acht maanden wel onder het percentage van 0,17 procent op maandbasis dat nodig is om de inflatie op termijn terug te dringen tot 2,0 procent, volgens econoom James Knightley van ING. "We verwachten vanaf maart weer een [inflatie]cijfer in de buurt van 0,2 procent", aldus Knightley.

In Europa liet de Franse inflatie over februari een enigszins teleurstellend beeld zien. De inflatie op jaarbasis viel terug van 3,1 naar 2,9 procent, maar daar was 2,8 procent voor verwacht. Op maandbasis liepen de prijzen 0,8 procent op, waar gerekend was op een stijging met 0,6 procent.

De Duitse inflatie wordt verwacht uit te komen op 0,5 procent op maandbasis tegen 0,2 procent in januari. Op jaarbasis wordt een inflatie voorzien van 2,6 procent tegen 2,9 procent een maand eerder.

Olie werd donderdag iets duurder. Een vat Brentolie steeg fractioneel naar 83,77. Dit ondanks woensdag een groter dan verwachte stijging van de Amerikaanse olievoorraden de zorgen over een vertragende vraag aanwakkerde.

De euro/dollar daalde tot 1,0803. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0832 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0838 op de borden.

Stijgers en dalers

Koploper was verzekeraar NN Group met een winst van ruim 8 procent na cijfers. De verzekeraar verraste de markt met een dividendverhoging en een uitbreiding van het inkoopprogramma van eigen aandelen. "Eindelijk pakt NN de kapitaalteruggave aan aandeelhouders goed aan", oordeelde ING.

Sectorgenoot ASR Nederland was na cijfers juist een grote daler met 1,7 procent koersverlies. In deze cijferrapportage zag ING weinig verrassingen.

Onder de hoofdaandelen won Universal Music Group ook na cijfers 4,9 procent. Deutsche Bank zag reden het koersdoel licht te verhogen van 31,00 naar 32,00 euro.

ASMI kon niet profiteren van koersdoelverhoging van Berenberg en daalde 0,6 procent. Berenberg verhoogde wel het koersdoel op ASMI van 560,00 naar 620,00 euro met een herhaling van het koopadvies. Ook UBS verhoogde het koersdoel, van 430,00 naar 587,00 euro.

In de Midkap kregen de cijfers van Fugro applaus van beleggers. Het aandeel van de maritieme dienstverlener klom 7,8 procent. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel van 23,00 naar 25,00 euro. Allfunds won na cijfers 3,5 procent.

Ook de cijfers van SBM Offshore werden enthousiast ontvangen. Het aandeel won 2,0 procent nadat de omzetverwachting beter was dan verwacht. Toch vond ING de cijfers niet overtuigend, maar beleggers concentreerden zich op de goede resultaten, de cashflow uit de vloot en de vooruitzichten, naast de aanhoudende vraag naar grote FPSO’s in diep water. ING handhaafde het koopadvies en koersdoel van 17,50 euro voor het aandeel.

Air France-KLM daalde met 8,6 procent na cijfers. Deutsche Bank sprak van een matig jaareinde voor de luchtvaartmaatschappij.

In de AScX wonnen Azerion en PostNL respectievelijk 7,6 en 5,3 procent. De cijfers van CM.com werden slecht ontvangen. Het aandeel daalde met 4,5 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse indices overwegend lager en daalde de S&P 500 index fractioneel naar 5.067,08 punten.

