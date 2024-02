Correctie: Aanstaande woningverkopen onverwacht gedaald

(ABM FN-Dow Jones) De aanstaande woningverkopen in de Verenigde Staten zijn in januari onverwacht gedaald. Dit bleek donderdag uit cijfers van makelaarsorganisatie NAR.

De index daalde met 4,9 procent naar 74,3, na een flinke stijging van 8,3 procent in december. Voor januari werd door economen gerekend op een stijging van 1,4 procent.

Op jaarbasis daalden de aanstaande verkopen in januari met 8,8 procent. In december was nog sprake van een stijging van 1,3 procent.

"De arbeidsmarkt is solide en de totale welvaart van het land heeft een recordhoogte bereikt dankzij de stijgingen op de aandelenmarkt en de huizenprijzen", aldus NAR-hoofdeconoom Lawrence Yun. "Deze combinatie van economische omstandigheden is gunstig voor het kopen van huizen. Consumenten tonen echter in de huidige cyclus extra gevoeligheid voor veranderingen in de hypotheekrente, en dat heeft gevolgen voor de huizenverkoop."

De index voor aanstaande huizenverkopen is gebaseerd op ondertekende contracten voor de aankoop van bestaande eengezinswoningen, appartementen en woongroepen, maar waarbij de transactie nog niets is afgerond. Na het tekenen van het contract duurt het meestal nog een tot anderhalve maand voordat de verkoop daadwerkelijk rond is.

Correctie: om daling aan te geven