Amerikaanse futures wijzen op licht lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wezen donderdag rond het middaguur op een licht lagere opening op Wall Street, terwijl beleggers de laatste bedrijfsresultaten evalueerden in aanloop naar de favoriete inflatiemeter van de Federal Reserve.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,2 procent in het rood.

Voor de PCE-inflatie in de VS wordt op maandbasis een plus van 0,3 procent verwacht. In december was dit 0,2 procent. Op jaarbasis komen de prijsstijgingen naar verwachting uit op 2,4 procent tegen 2,6 procent een maand eerder. De kerninflatie daalde op jaarbasis naar verwachting van 2,9 naar 2,8 procent.

Gezien de recente tegenvallende cijfers zullen beleggers nauwlettend in de gaten houden of dit eenmalig was of dat er toch sprake is van een trend. Als de inflatie onder de verwachtingen uitkomt, voedt dit de vrees dat de Fed langer wacht met het verlagen van de rente en dat zal een effect op de aandelenmarkten kunnen hebben.

In de VS volgen vanmiddag met de PCE-cijfers ook de inkomens en bestedingen van de Amerikanen in januari. Verder staan de steunaanvragen, de inkoopmanagersindex van Chicago en de aanstaande woningverkopen op het menu.

Ook vandaag treedt weer een aantal Fed-bestuurders met een toespraak naar buiten, waaronder John Williams van de Fed in New York en Austan Goolsbee van de Chicago Fed.

Olie werd donderdag goedkoper. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 0,4 procent in het rood op 78,24 dollar. Dit nadat een groter dan verwachte stijging van de Amerikaanse voorraden ruwe olie de zorgen over een trage vraag aanwakkerde, terwijl tekenen dat de Amerikaanse rente langer hoog zou kunnen blijven ook de druk vergroten.

De euro/dollar noteerde lager op 1,0830. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0832 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0838 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Het softwarebedrijf Salesforce rapporteerde beter dan verwachte kwartaalcijfers, maar kwam ook met teleurstellende vooruitzichten voor de omzet. De aandelen daalden vóór de bel met 2 procent.

De outlook van de identiteitssoftwareleverancier Okta lag ruim boven de verwachtingen van Wall Street. De aandelen lijken meer dan 20 procent hoger te gaan openen.

Het clouddatabedrijf Snowflake kondigde aan dat zijn CEO onmiddellijk met pensioen gaat en gaf daarbij ook een tegenvallende outlook af. De aandelen daalden met 22 procent voorbeurs

De maker van bedrijfssoftware C3.ai verloor afgelopen kwartaal minder geld dan verwacht, daarbij verwijzend naar de "overweldigende vraag" naar zijn AI-aanbod. De aandelen stegen ruim 10 procent voorbeurs.

Het mediabedrijf Paramount Global zei dat het verwacht dat zijn streamingsegment winst zal maken in de VS in 2025, na opnieuw een kwartaal van abonneegroei . De aandelen stegen in de handel buiten kantooruren met 3,5 procent.

De kwartaalresultaten van de computergigant HP voldeden aan de verwachtingen van Wall Street, maar de CEO waarschuwde dat de pc-markt volatiel blijft. De aandelen daalden voorbeurs met 2 procent.

AMC Entertainment zei dat de omzet afgelopen kwartaal werd gestimuleerd door de concertfilms van Taylor Swift en Beyonce, maar rapporteerde wel een groter verlies dan verwacht. De aandelen daalden vóór de bel met bijna 10 procent.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,2 procent tot 5.069,76 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 38.949,02 punten en de Nasdaq noteerde 0,6 procent lager op 15.947,74 punten.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999