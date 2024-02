Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger in afwachting van belangrijke inflatiedata uit Duitsland en de VS.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een plus van 0,1 procent op 494,90 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,4 procent naar 17.675,25 punten. De Franse CAC 40 noteerde vlak met een stand van 7.956,66 punten. De Britse FTSE steeg 0,1 procent naar 7.633,37 punten.

Met name de Amerikaanse kerninflatie kan donderdag voor beweging zorgen, vooral omdat dit een belangrijke leidraad is voor de Fed bij de afstemming van het monetaire beleid. Als de inflatie onder de verwachtingen uitkomt, voedt dit de verwachting dat de Fed langer wacht met het verlagen van de rente en dat zal een effect op de aandelenmarkten kunnen hebben.

De Franse inflatie liet over februari een enigszins teleurstellend beeld zien. De inflatie op jaarbasis viel terug van 3,1 naar 2,9 procent, maar daar was 2,8 procent voor verwacht. Op maandbasis liepen de prijzen 0,8 procent op waar gerekend was op een stijging met 0,6 procent.

De Duitse inflatie wordt verwacht uit te komen op 0,5 procent op maandbasis tegen 0,2 procent in januari. Op jaarbasis wordt een inflatie voorzien van 2,6 procent tegen 2,9 procent een maand eerder.

Voor de PCE in de VS wordt op maandbasis een plus van 0,3 procent verwacht. In december was dit 0,2 procent. Op jaarbasis komen de prijsstijgingen naar verwachting uit op 2,4 procent tegen 2,6 procent een maand eerder op jaarbasis. De kerninflatie loopt naar verwacht op maandbasis op van 0,2 procent naar 0,4 procent in januari. Op jaarbasis wordt een afname verwacht van 2,9 naar 2,8 procent.

In de VS volgen vanmiddag met de PCE ook de inkomens en bestedingen van de Amerikanen over januari en verder de steunaanvragen, de inkoopmanagersindex van Chicago over februari en de aanstaande woning verkopen over januari.

Ook vandaag treedt weer een aantal Fed-bestuurders met een toespraak naar buiten, waaronder John Williams van de Fed in New York en Austan Goolsbee van de Fed van Chicago.

Olie noteerde donderdag lager. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het rood op 78,42 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 81,90 dollar werd betaald, een daling van 0,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0847. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0832 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0838 op de borden.

Bedrijfsnieuws

AB InBev heeft in de laatste drie maanden van 2023 de volumes onder druk zien staan, terwijl de winstgevendheid wel steeg en de omzet op het hoogste niveau ooit uitkwam. AB InBev verwacht voor 2024 een stijging van de EBITDA in lijn met de eigen vooruitzichten voor de middellange termijn, namelijk tussen 4 en 8 procent. Het aandeel noteerde 1,6 procent lager.

Adecco kampte in het vierde kwartaal met een zwakke vraag in Noord-Amerika en Frankrijk, maar zag niettemin kans de winstgevendheid te vergroten, waarmee de EBITA 20 procent steeg en de verwachtingen van analisten werd overtroffen. De koers noteerde desondanks 4,0 procent lager.

Beiersdorf bracht volgens zakenbank Jefferies een conservatieve outlook naar buiten bij de resultaten over het vierde kwartaal, die licht tegenvielen. Beiersdorf noteerde 3,1 procent lager.

Air France-KLM heeft in het vierde kwartaal verlies geboekt, maar de omzet steeg wel. Analisten van Bernstein zagen het verlies lager uitkomen dan verwacht. Het aandeel noteerde 7,5 procent lager.

Ams-Osram meldde een afzegging van een grote order. JPMorgan denkt dat het een order van Apple betreft. Analisten van de bank denken dat hier een afschrijving mee gemoeid zal zijn van circa 750 miljoen euro. De koers daalde 39,3 procent.

Er kwamen vanochtend ook diverse verzekeraars met cijfers. De resultaten van Ageas werden beloond met een plus van 1,8 procent, terwijl NN 6,8 procent hoger koerste. ASR Nederland verloor juist 3,5 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een licht lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden nog geen 0,1 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,2 procent tot 5.069,76 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 38.949,02 punten en de Nasdaq noteerde 0,6 procent lager op 15.947,74 punten.