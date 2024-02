Correctie: euro weer omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdagochtend iets hoger in afwachting van de laatste Duitse en Amerikaanse inflatiecijfers. Met name de Amerikaanse kerninflatie kan donderdag impact hebben, als deze sterk afwijkt van de verwachtingen.

"Wij denken dat de grootste beweging op de valutamarkten in de middag kan plaatsvinden", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Op papier is er in elk geval veel beweging mogelijk, vooral in de dollar. Voor wat betreft de Amerikaanse kerninflatie zullen Fed-sprekers die daarop reageren van belang voor de valutamarkten", aldus Van der Meer.

De Franse inflatie liet over februari een enigszins teleurstellend beeld zien. De inflatie op jaarbasis viel terug van 3,1 naar 2,9 procent, maar daar was 2,8 procent voor verwacht. Op maandbasis liepen de prijzen 0,8 procent op waar gerekend was op een stijging met 0,6 procent.

De Duitse inflatie wordt verwacht uit te komen op 0,5 procent op maandbasis tegen 0,2 procent in januari. Op jaarbasis wordt een inflatie voorzien van 2,6 procent tegen 2,9 procent een maand eerder.

Voor de PCE in de VS wordt op maandbasis een plus van 0,3 procent verwacht. In december was dit 0,2 procent. Op jaarbasis komen de prijsstijgingen naar verwachting uit op 2,4 procent tegen 2,6 procent een maand eerder op jaarbasis. De kerninflatie loopt naar verwacht op maandbasis op van 0,2 procent naar 0,4 procent in januari. Op jaarbasis wordt een afname verwacht van 2,9 naar 2,8 procent.

De PCE-inflatiecomponent die woensdag de economische groei van de VS over het vierde kwartaal begeleidde, liet een stijging van 2,0 naar 2,1 procent zien in de tweede meting.

John Williams, voorzitter van de Fed van New York, zei woensdag dat het stringente rentebeleid van de Fed nog niet voorbij is. Er is meer zekerheid nodig dat het beleid ook echt leidt tot een daling van de inflatie naar het gestelde doel van 2,0 procent.

De voorzitter van de Fed van Boston, Susan Collins, wilde woensdag vooral een breedgedragen prijsdaling zien, alvorens een renteverlaging te overwegen. Zij wilde vooral aanhoudende prijsdaling zien in woonlasten en dienstverlening exclusief wonen. Collins wordt in 2025 een stemgerechtigd Fed-bestuurslid.

Bestuurslid Hajime Takata van de Bank of Japan vindt dat de Japanse centrale bank een afscheid van het ruime monetaire beleid moet bespreken. Hij deed deze uitspraak donderdag in een redevoering. Daarmee stelde hij dat de negatieve rente die de bank nu aanhoudt ter discussie moet worden gesteld. De Bank of Japan houdt op 18 en 19 maart weer een monetaire vergadering.

In de VS volgen vanmiddag met de PCE ook de inkomens en bestedingen van de Amerikanen over januari en verder de steunaanvragen, de inkoopmanagersindex van Chicago over februari en de aanstaande woning verkopen over januari.

Ook vandaag treedt weer een aantal Fed-bestuurders met een toespraak naar buiten, waaronder opnieuw Williams van de Fed in New York en Austan Goolsbee van de Fed van Chicago.

De euro noteerde donderdag 0,1 procent hoger op 1,0851 dollar. De Europese munt noteerde nog geen 0,1 procent hoger op 0,8566 Britse pond. Het Britse pond steeg krap 0,5 procent tot 1,2666 dollar. De dollar noteerde 0,5 procent lager ten opzichte van de 149,87 yen.

Correctie: om titel aan te passen.