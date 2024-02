Beursblik: matig jaareinde voor Air France-KLM Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft een matig einde van 2023 achter de rug. Dit concludeerden analisten van Deutsche Bank donderdag in een rapport. De luchtvaartmaatschappij schoot tekort met de gerapporteerde winst en kasstroom en dat zal door de markt als grootste teleurstelling worden gezien, denken analisten van de bank. De update over de voorziene brandstofrekening dit jaar is wel positief, aldus Deutsche, en valt lager uit dan waar de consensus rekening mee hield. Air France-KLM verwacht dat de stoelcapaciteit per kilometer, inclusief Transavia, dit jaar zal stijgen met 5 procent. Deutsche rekende echter op een groei van 11 procent. Deutsche Bank handhaafde het Houden advies op Air France-KLM met een koersdoel van 14,00 euro. Het aandeel daalde vanochtend met 8,3 procent tot 10,47 euro. Bron: ABM Financial News

