Aantal Duitse werklozen stijgt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aantal werklozen in Duitsland is in februari gestegen. Dat meldde het Federale Arbeidsbureau donderdag. In februari steeg het aantal werklozen met 11.000, aangepast voor seizoensinvloeden. Er was een plus van 10.000 verwacht door economen. In januari steeg het aantal werklozen met 1.000, bijgesteld van een daling met 2.000. Het voor seizoensinvloeden aangepaste werkloosheidspercentage noteerde in februari op 5,9 procent, gelijk aan een maand eerder. In totaal zaten er in februari 2,813 miljoen Duitsers zonder baan. In januari waren dit er 2,805 miljoen. Bron: ABM Financial News

