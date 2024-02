AEX na cijferstorm vlak van start Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong vrijwel onveranderd op 847,25 punten, terwijl de Midkap 0,3 procent won. Onder de hoofdaandelen won UMG na cijfers 3,5 procent. Koploper was evenwel verzekeraar NN met een winst van 5 procent, ook na cijfers. Sectorgenoot ASR Nederland was na cijfers juist de grootste daler met 1,6 procent koersverlies. In de Midkap kregen de cijfers van Fugro applaus van beleggers. Het aandeel van de maritieme dienstverlener klom meer dan zeven procent. Allfunds won na cijfers meer dan 5 procent. Ook cijfers van SBM Offshore konden op applaus rekenen. Het aandeel won drie procent. Air France-KLM daalde daarentegen maar liefst negen procent na cijfers. In de AScX wonnen Ebusco en Azerion meer dan drie procent. De cijfers van CM.com werden slecht ontvangen. Het aandeel daalde met 4,7 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.