Beursblik: Deutsche Bank verhoogt koersdoel UMG

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft donderdag het koersdoel voor Universal Music Group verhoogd van 31,00 euro naar 32,00 euro, bij handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een analistenrapport van de Duitse bank. Analist Silvia Cuneo stelde dat UMG woensdag nabeurs goede resultaten rapporteerde, met een meevallende omzet en een aangepast bedrijfsresultaat dat conform verwachting uitviel. Daarnaast benadrukte de analist het aangekondigde kostenbesparingsplan, dat in 2024 al 75 miljoen euro moet opleveren. Deutsche Bank handhaafde de koopaanbeveling vanwege "de duurzame groei van UMG in een relatief defensieve sector binnen het medialandschap, gecombineerd met aantrekkelijke marges en een goede kasstroom". Het aandeel UMG sloot woensdag in Amsterdam 0,8 procent hoger op 26,56 euro. Bron: ABM Financial News

