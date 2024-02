Allfunds boekt meer omzet en resultaat

(ABM FN-Dow Jones) Allfunds heeft in 2023 de omzet en de winstgevendheid zien stijgen en stelde een hoger dividend voor dan een jaar eerder. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Spaanse fintechbedrijf met een notering in Amsterdam.

De omzet steeg op jaarbasis met 10 procent naar 546 miljoen euro. De marge op het platform steeg tot 3,6 basispunten.

De aangepaste EBITDA steeg met 3 procent naar 359 miljoen euro en de marge liep terug van 70,8 naar 66,0 procent. Dat is volgens Allfunds overeenkomstig de eigen verwachtingen.

Allfunds zag de assets onder beheer in 2023 met 7 procent stijgen. Het bedrijf merkte op dat de Europese markt in 2023 met 4 procent groeide.

Dividend

Allfunds stelt een slotdividend over 2023 voor van 0,0935 euro per aandeel, een stijging van 11 procent. Dit komt neer op een pay-out-ratio van 27 procent en dat is conform het dividendbeleid van de onderneming.

Outlook

Voor 2024 zei Allfunds donderdag er op te vertrouwen dat het bedrijf een verdere groei kan realiseren met inachtneming van de rentevooruitzichten en het besef dat Allfunds vooral profiteert van een omgeving waarin de rente omlaag tendeert.

In de eerste helft van het jaar houdt de onderneming rekening met uitstroom van kapitaal, dat tegen het begin van het tweede kwartaal en het de tweede jaarhelft omslaat in een instroom.

Voor dit jaar mikt Allfunds op een omzetgroei van rond de 10 procent.

De EBITDA-marge zal in 2024 uitkomen rond de 65 procent. Voor de middellange termijn wordt een marge van 70 procent voorzien.

Mediaberichten maakten vorige maand melding van interesse van SIX Group uit Zwitserland in Allfunds. In december vorig jaar berichtten andere media dat de onderneming in samenspraak met Goldman Sachs en Citi de strategische optie aan het bekijken zou zijn. In februari vorig jaar trok Euronext een bod van 5,5 miljard euro in en gaf in december aan geen nieuw bod te overwegen.