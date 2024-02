AEX vermoedelijk vlak van start in aanloop naar inflatiecijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich donderdag op voor een min of meer vlakke opening, na een flinke stroom aan bedrijfsresultaten. Woensdag deed de AEX nog een stap terug na onder meer negatief ontvangen resultaten van ASMI, die wogen op het sentiment. De index daalde 0,7 procent naar een slotstand van 847,46 punten. De Amerikaanse beurzen sloten woensdagavond ook lager, maar met bescheiden verliezen, in afwachting van het Amerikaanse PCE-inflatierapport, dat meer inzicht zou kunnen geven over de richting van het rentebeleid van de Fed. Dit rapport wordt vanmiddag om 14:30 uur gepubliceerd. Analisten voorzien een stijging in januari op maandbasis van 0,3 procent en van 2,4 procent op jaarbasis. Recent kreeg Wall Street nog tegenvallende consumenten- en producenten inflatiecijfers te verwerken, “Beleggers hebben hun hoop op spoedige renteverlagingen al flink teruggeschroefd, en een teleurstellend PCE-rapport zou de zorgen over de rente op staatsobligaties kunnen versterken”, zei analist Joe Mazzola van Charles Schwab. Ook Duitse en Franse inflatiecijfers staan op de agenda. "De rally van de afgelopen weken lijkt even tot een halt te komen, terwijl beleggers wachten op inflatiecijfers en andere belangrijke economische data later deze week", zeiden analisten van Lynx. De Aziatische beurzen lieten vanochtend een verdeeld beeld zien. Sydney en Shanghai wonnen respectievelijk een half procent en anderhalf procent, terwijl Tokio amper van zijn plaats kwam. Seoel koerste krap een half procent lager. De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend vrijwel onveranderd. Woensdag sloot de olieprijs op 78,54 dollar per vat. Bedrijfsnieuws UMG boekte het afgelopen kwartaal een 9,0 procent hogere omzet van 3,2 miljard euro, tegenover 2,9 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder. Rekening houdend met wisselkoersen steeg de omzet zelfs met 15,6 procent. De aangepaste EBTDA kwam uit op 677 miljoen euro, in vergelijking met 620 miljoen euro een jaar eerder. De EBITDA-marge noteerde stabiel op 21,1 procent. ASR Nederland verhoogde het dividend, nadat in 2023 aanzienlijk meer kapitaal werd gecreëerd, terwijl de solvabiliteit zoals verwacht fors daalde door de transactie met Aegon. Het dividend ging van 2,70 naar 2,89 euro per aandeel. Analisten rekenden vooraf gemiddeld op 2,91 euro. NN Group genereerde in de tweede helft van vorig jaar meer kapitaal dan een jaar eerder en wil meer kapitaal uitkeren aan de aandeelhouders dan analisten hadden voorzien. CM.com boekte in de tweede jaarhelft van 2023 een positieve EBITDA, terwijl de brutowinst in het vierde kwartaal tot een recordhoogte steeg. Air France-KLM boekte in het vierde kwartaal verlies, maar de omzet steeg wel. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet met 6,7 procent tegen constante wisselkoersen tot 7,4 miljard euro. SBM Offshore boekte in het afgelopen jaar een omzet van 4,5 miljard dollar. Het bedrijf verhoogde drie maanden geleden al zijn omzetverwachting van 2,9 miljard naar 4,4 miljard dollar. Het EBITDA-resultaat kwam conform verwachting uit op 1,3 miljard dollar. Fugro boekte over het vierde kwartaal van het afgelopen boekjaar een omzet van 560,1 miljoen euro tegen 453 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De vergelijkbare omzetgroei bedroeg 28,2 procent. De aangepaste EBITDA steeg over de verslagperiode van 49,8 miljoen euro naar 101 miljoen euro. Jefferies verhoogde het koersdoel voor ASMI van 650,00 naar 740,00 euro, bij handhaving van het koopadvies. Royal FloraHolland koos Heijmans als beheerder van zijn terreinen en gebouwen in Aalsmeer, Rijnsburg en Naaldwijk. Het onderhoudscontract start op 1 mei en heeft een looptijd van zes jaar en een waarde van 15 miljoen euro per jaar. Ajax zag de omzet in de eerste helft van het gebroken boekjaar met liefst 32 procent dalen naar 81,9 miljoen. Dit kwam omdat Ajax een jaar eerder nog Champions League speelde en dit jaar Europa League. Deze omzetdaling werd deels opgevangen door een kostendaling van 7,4 miljoen euro tot 90,5 miljoen euro. Operationeel leed Ajax zo een verlies van 8,6 miljoen euro, tegenover een winst van 21,9 miljoen euro vorig jaar. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index daalde woensdag 0,2 procent tot 5.069,76 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 38.949,02 punten en de Nasdaq noteerde 0,6 procent lager op 15.947,74 punten. Bron: ABM Financial News

