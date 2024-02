ASR verhoogt dividend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland heeft het dividend verhoogd, nadat in 2023 aanzienlijk meer kapitaal werd gecreëerd, terwijl de solvabiliteit zoals verwacht fors daalde door de transactie met Aegon. Dat bleek donderdag uit de jaarcijfers van de verzekeraar. Het dividend ging van 2,70 naar 2,89 euro per aandeel. Analisten rekenden vooraf gemiddeld op 2,91 euro. "De financiële resultaten laten een sterke stijging zien in de verschillende bedrijfssegmenten, voornamelijk door de toevoeging van de activiteiten van Aegon Nederland", zei CEO Jos Baeten donderdag. ASR Nederland genereerde in 2023 autonoom 938 miljoen euro aan kapitaal, fors meer dan de 653 miljoen euro een jaar eerder. Dit is vrijwel gelijk aan de analistenconsensus van 935 miljoen. De solvabiliteit daalde per eind 2023 tot 176 procent, van 215 procent halverwege het jaar, onder invloed van de overname van Aegon Nederland, die een impact had van 31 procentpunt. Bij de halfjaarcijfers kondigde ASR Nederland al aan dat na de overname van Aegon Nederland de solvabiliteit zou dalen tot ruim 185 procent. De integratie van Aegon Nederland verloopt voorspoedig en de ervaringen bevestigen de sterke strategische en financiële voordelen van de transactie, zei CEO Baeten. De aangekondigde verkoop van de bank Knab, afkomstig van Aegon, in de tweede helft van 2024, zal de solvabiliteit weer met zo'n 13 procentpunt verhogen, verwacht NN. Het operationeel resultaat verbeterde sterk, van 805 miljoen in 2022 tot 1,12 miljard euro in 2023. Met name bij het segment Schade steeg het resultaat sterk, met 122 miljoen euro tot 381 miljoen. Onder de nieuwe IFRS-verslagregels steeg het nettoresultaat naar een plus van 1,09 miljard euro, tegen een verlies van 1,71 miljard euro een jaar eerder. Rivaal NN Group publiceerde donderdag ook resultaten en verhoogde eveneens het dividend. Bron: ABM Financial News

