SBM Offshore overtreft omzetverwachting

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft in 2023 zijn eigen omzetverwachting overtroffen. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de cijfers van de oliedienstverlener. Vertrekkend topman Bruno Chabas sprak in een toelichting van “financiële prestaties op recordniveau”, en benadrukte het goed gevulde orderboek van ruim 30 miljard dollar. SBM Offshore boekte in het afgelopen jaar een omzet van 4,5 miljard dollar. Het bedrijf verhoogde drie maanden geleden, bij de derdekwartaalcijfers, al zijn omzetverwachting van 2,9 miljard naar 4,4 miljard dollar. Van de omzet in 2023 kwam 1,95 miljard dollar van de tak Lease and Operate, een stijging van 38 procent op jaarbasis. Het segment Turnkey was goed voor 2,58 miljard dollar, een stijging van 69 procent op jaarbasis. Volgens analist Luuk van Degroof Petercam is de vergelijkingsbasis wel lastig, omdat de verkoop van de PSO Liza Unity in december is geboekt, hetgeen veel invloed heeft op de cijfers. Het EBITDA-resultaat kwam conform verwachting uit op 1,3 miljard dollar. SBM Offshore ziet nu ruimte om de kapitaalteruggave aan aandeelhouders met 12 procent te verhogen naar 220 miljoen dollar. Daarvan wordt 150 miljoen dollar uitgekeerd in de vorm van een dividend. Daarnaast wordt er een aandeleninkoopprogramma gelanceerd ter waarde van 70 miljoen dollar. De nettoschuld bedroeg eind 2023 6,7 miljard dollar. Dat was 6,1 miljard dollar een jaar eerder. Outlook Voor het lopende jaar mikt de oliedienstverlener op een lagere omzet van ongeveer 3,5 miljard dollar, vooral door fors lagere inkomsten uit het segment Turnkey. Dit moet resulteren in een EBITDA van circa 1,2 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

