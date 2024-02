Aziatische beurzen noteren verdeeld Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BinckBank

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen lieten donderdagochtend een verdeeld beeld zien, na een lager slot op Wall Street woensdagavond. De beurzen in Sydney en Shanghai wonnen ruim een half procent, terwijl Tokio amper van zijn plaats kwam. Seoel koerste daarnaast licht lager. Beleggers zijn in afwachting van het Amerikaanse PCE-inflatierapport, dat meer inzicht zou kunnen geven over de richting van het rentebeleid van de Fed. Het rapport wordt vanmiddag om 14:30 vrijgegeven. De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend vrijwel onveranderd. Woensdag sloot de olieprijs op 78,54 dollar per vat. De Europese beurzen lijken zich donderdag op te maken voor een iets hogere opening. Bron: ABM Financial News

