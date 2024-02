Update: Europese beurzen verdeeld gesloten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag verdeeld gesloten, in afwachting van een reeks cijfers de komende dagen die de timing van de renteverlagingen door de Federal Reserve zouden kunnen verduidelijken.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,4 procent tot 494,59 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,3 procent op 17.601,22 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,1 procent op 7.954,39 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,8 procent lager op 7.624,98 punten.

Donderdag staat de PCE-prijsindex op de agenda. Indien de inflatie is gestegen, kan dit de hoop op een renteverlaging in mei de kop indrukken.

"Het sentiment is meer afwachtend dan dat sprake is van een risk-on of risk-off-sentiment", zei B. Riley Wealth Management.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het consumentenvertrouwen in de eurozone in februari licht is verbeterd. De index steeg met 0,6 punt tot -15,5 en noteerde daarmee nog steeds ruim onder het langetermijngemiddelde.

Olie werd woensdag 0,2 procent goedkoper op 78,69 dollar per vat. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

De euro/dollar noteerde op 1,0838. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0843 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0844 op de borden.

Bedrijfsnieuws

De orders van ASMI in het vierde kwartaal van 2023 waren sterker dan verwacht, dankzij belangstelling voor zijn GAA-technologie en sterke vraag in China, maar ASMI bleef voorzichtig in zijn omzetverwachtingen, concludeerde Jefferies. Degroof Petercam verlaagde de taxaties voor 2024. ASMI daalde in Amsterdam ruim 2,0 procent.

Worldline moest over 2023 circa 1,15 miljard euro afschrijven, waardoor het bedrijf een verlies boekte van 817 miljoen euro. Wordline kampte met een vertraging in consumentenbestedingen. De omzet over 2023 steeg niettemin met 6 procent. Voor dit jaar wordt een omzetgroei voorzien van ten minste 3 procent. Worldline sloot woensdag circa 10,0 procent lager.

Casino Guichard-Perrachon meldde woensdag over 2023 een verlies van 5,66 miljard euro. Dat had volgens de onderneming alles te maken met het afstoten van onderdelen en herstructureringen. Het belangrijkste blok aan het been van de Franse supermarktketen, de schuld, liep op van 4,48 miljard naar 6,18 miljard euro. De koers, eerder deze week nog in de lift, noteerde woensdag bijna 22,0 procent lager.

Reckitt Benckiser zag de autonome omzetgroei en de winstmarges tekortschieten ten opzichte van de verwachtingen vooraf. De outlook kwam wel overeen met de prognoses. Het aandeel noteerde circa 13 procent lager.

Ageas verloor woensdag in Brussel 2,7 procent. De verzekeraar overweegt een bod uit te brengen op Direct Line Insurance Group. Direct Line kwalificeerde het bod als te laag en opportunistisch, liet het weten. Ageas kwam voorbeurs ook met cijfers. ING sprak van nette resultaten.

UCB deed het beter in Brussel. Het aandeel won circa 8,0 procent na cijfers.

Teleperformance verloor in Parijs circa 14,0 procent. Volgens Reuters kwam het aandeel in een vrije val na zorgen dat AI goed in staat zou kunnen zijn om callcenter werk te verrichten.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent lager op 5.075,18 punten. De Dow Jones index daalde 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,3 procent in het rood.

Update: om extra informatie toe te voegen en koersen te actualiseren.