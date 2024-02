Universal Music Group boekt meer omzet en winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Universal Media Group heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet en aangepast resultaat geboekt. Dit meldde het mediaconcern met een notering aan het Damrak woensdag nabeurs. CEO Lucian Grainge sprak van een uitzonderlijk jaar: "Creatief, financieel en strategisch. UMG bevindt zich in een unieke positie om de volgende golf van groeikansen te grijpen namens onze artiesten, werknemers en aandeelhouders", aldus Grainge. UMG boekte het afgelopen kwartaal een 9,0 procent hogere omzet van 3,2 miljard euro, tegenover 2,9 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder. Rekening houdend met wisselkoersen steeg de omzet zelfs met 15,6 procent. De aangepaste EBTDA kwam uit op 677 miljoen euro, in vergelijking met 620 miljoen euro een jaar eerder. De EBITDA-marge noteerde stabiel op 21,1 procent. Over heel 2023 boekte UMG een aangepaste EBITDA van 2,4 miljard euro, tegen 2,1 miljard euro in 2022. Onder de streep resteerde een nettowinst van 1,3 miljard euro, in vergelijking met 782 miljoen euro een jaar eerder. De jaaromzet steeg van 10,3 miljard euro in 2022 naar 11,1 miljard in het afgelopen jaar. Vooraf door Visible Alpha geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste EBITDA van 2,37 miljard euro op een omzet van 10,9 miljard euro. Onder de streep zou volgens de analistenconsensus een winst van 1,14 miljard euro overblijven. De omzet uit abonnementen steeg op jaarbasis met 9,6 procent, terwijl de omzet uit streaming fractioneel steeg met 0,4 procent op jaarbasis. Taylor Swift, The Rolling Stones, Drake, Jung Kook en Stray Kids droegen volgens UMG flink bij aan de omzet in 2023. De vrije kasstroom steeg in 2023 naar 1,08 miljard euro. Dat was fractioneel minder dan in 2022. UMG stelt een slotdividend voor van 0,27 euro per aandeel, waarmee het totale dividend over 2023 uitkomt op 0,51 euro per aandeel. Daarnaast kondigde het mediaconcern een reorganisatie aan. Deze maatregelen moeten het concern in 2026 jaarlijks 250 miljoen euro aan besparingen opleveren. Onder meer het aantal werknemers zal worden teruggebracht. Hoeveel werknemers moeten vrezen voor hun baan, werd niet vermeld. De eerste fase van de reorganisatie zal in 2025 een jaarlijkse besparing opleveren van 125 miljoen euro, inclusief een besparing van 75 miljoen euro in 2024. Bron: ABM Financial News

