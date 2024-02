ASMI en Just Eat afgestraft op rood Damrak

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager gesloten, na negatief ontvangen resultaten van ASMI en Just Eat Takeaway, in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers op donderdag.

De AEX index sloot 0,7 procent lager op 847,46 punten.

De PCE-inflatiecijfers zullen donderdag door de markt nauwlettend in de gaten worden gehouden, omdat zij een indicatie geven van het monetaire pad dat de Amerikaanse centrale bank gaat bewandelen.

De markt rekent al op fors minder renteverlagingen dan voorheen. Een eerste verlaging door de Fed lijkt nu pas in juni te komen, dus nog niet in maart of mei, blijkt uit de FedWatch Tool van CME Markets. De kans op een verlaging in juni wordt ingeschat op krap 52 procent.

ING rekent op vier renteverlagingen van de Fed dit jaar, te beginnen in juni. "De Amerikaanse economie draait beter dan verwacht, stevent af op een 'zachte landing' waarbij de inflatie minder snel vertraagt dan eerder gedacht", aldus Simon Wiersma in een marktcommentaar.

Op macro-economisch vlak bleek dat het consumentenvertrouwen in de eurozone licht verbeterde in februari, terwijl het sentiment over de economie verslechterde.

Ook bleek de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal van 2023 te zijn gegroeid met 3,2 procent, waar eerder nog 3,3 procent was gemeld. In het derde kwartaal was de groei nog 4,9 procent.

De olieprijs steeg dinsdag naar het hoogste niveau in ruim een week. De verwachting dat de vraag naar energie uit China stijgt, dreef de prijs op, evenals signalen van een krapper wereldwijd aanbod. Woensdagochtend deed de olieprijs weer een stapje terug.

De euro/dollar stond licht lager op 1,0835. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0844.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen waren verzekeraars Aegon en NN Group de sterkste stijgers, met relatief bescheiden winsten van 1,8 procent en 1,0 procent, in aanloop naar resultaten later deze week. Ook de banken ING en ABN AMRO eindigden in het linkerrijtje.

Eén van de grootste verliezer was ASMI, dat dinsdag nabeurs resultaten publiceerde. De orders waren sterker dan verwacht, dankzij de vraag naar ASMI's GAA-technologie en aanhoudend sterke vraag uit China, maar het halfgeleiderbedrijf bleef voorzichtig in zijn omzetverwachtingen, concludeerde Jefferies. Degroof Petercam verlaagde zijn verwachting voor de omzetgroei van 10 naar 3 procent in 2024. Het aandeel ASMI sloot 2,3 procent lager.

Sectorgenoot ASML en internetinvesteerder Prosus waren ook sterke dalers met verliezen van 1,1 en 2,4 procent. Woensdag werd bekend dat vertrekkend ASML-CTO Martin van den Brink bij ASMI aan de slag gaat als commissaris.

Philips verloor 0,7 procent na het presenteren van een nieuwe CFO.

Allfunds was een positieve uitschieter in de AMX met een koerswinst van 2,9 procent.

Aan de onderkant waren metaalspecialist AMG en Corbion sterke dalers met verliezen van 4,9 en 3,1 procent.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway verloor 1,8 procent na de jaarcijfers. Jefferies vond de prestaties in Noord-Europa tegenvallen, maar ING noemde de outlook voor 2024 een steuntje in de rug.

Bij de smallcaps waren BAM en CM.com de enige stijgers. De bouwer ging aan kop met een koerswinst van 0,8 procent.

Azerion droeg de rode lantaarn met een verlies van 11,8 procent. Beleggers waren niet enthousiast over de cijfers en een wat magere outlook.

Kendrion verloor 3,7 procent. ING bleef positief na meevallende cijfers van Kendrion, hoewel niet alle risico's van tafel zijn, omdat het bedrijf pas in de tweede jaarhelft herstel verwacht.

Ook houtveredelaar Accsys en bussenbouwer Ebusco gingen onderuit met verliezen van bijna 4 procent.

Donderdag zijn er cijfers van verzekeraars ASR en NN Group, maar ook van Fugro, SBM Offshore, Air France-KLM en Allfunds. Aegon is vrijdag aan de beurt.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden rond sluitingstijd in Europa licht lager. De S&P500 index daalde 0,2 procent tot 5.074,24 punten.