Beursblik: SBM Offshore haalde eigen outlook vermoedelijk

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft in 2023 de eigen, verhoogde outlook gehaald. Dit blijkt uit de verwachtingen die analisten indienden bij de oliedienstverlener voor de bedrijfsconsensus. De oliedienstverlener rekent voor afgelopen jaar op een EBITDA van circa 1,3 miljard dollar, ten opzichte van een verwachting van ruim 1 miljard dollar bij de halfjaarcijfers. Daarnaast verhoogde SBM Offshore de omzetverwachting voor 2023, volgens de directionele methode, van meer dan 2,9 miljard dollar bij de halfjaarcijfers, naar ongeveer 4,4 miljard dollar nu. De consensus rekent voor 2023 op een omzet van 4,4 miljard dollar en een EBITDA van krap 1,3 miljard dollar. Netto verdiende SBM volgens de analisten 324 miljoen dollar. "Vanwege de uitoefening van de aankoopoptie van FPSO Liza Unity door ExxonMobil Guyana, hebben we wel onze verwachtingen voor de omzet en de EBITDA [voor 2023] naar boven bijgesteld", verklaarde SBM destijds de outlookverhoging. Volgens analist Luuk van Degroof Petercam is de vergelijkingsbasis lastig, omdat de verkoop van FPSO in december is geboekt en veel invloed heeft op de cijfers. De analist wees erop dat er ondanks de verkoop nog groei wordt verwacht bij de divisie Lease & Operate in 2024, en hij handhaafde zijn koopadvies met een koersdoel van 25,00 euro. Outlook 2024 De analisten verwachten dit jaar een omzet van 3,2 miljard dollar. De EBITDA zal naar verwachting dalen met 12 procent naar 1,1 miljard dollar. Onder de streep houden de analisten rekening met een winstdaling van 1,80 dollar naar 0,96 dollar per aandeel. Ook zal volgens de consensus de nettoschuld in 2024 oplopen van 6,3 naar 6,6 miljard dollar SBM Offshore opent donderdagochtend de boeken. info@abmfn.nl

