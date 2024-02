Amerikaanse economie groeit iets minder hard dan gedacht Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De groei van de Amerikaanse economie is in het vierde kwartaal van 2023 nog iets verder vertraagd dan eerder werd gemeten. Dit bleek woensdag uit een tweede raming van het Amerikaanse ministerie van handel. De economie groeide met 3,2 procent in het vierde kwartaal, tegen 4,9 procent in het derde kwartaal. Bij een eerste berekening kwam de groei in de laatste drie maanden van 2023 uit op 3,3 procent. De consumentenprijsindex PCE liet nu een stijging zien van 1,8 procent in het vierde kwartaal, tegen 2,6 procent in het derde kwartaal. De eerste meting liet een PCE van 1,7 procent zien. De kernprijzen, dat wil zeggen zonder voeding en energie, stegen in de tweede meting met 2,1 procent tegen 2,0 procent in het derde kwartaal. De eerste calculatie eind januari maakte voor het vierde kwartaal melding van een plus van 2,0 procent. Bron: ABM Financial News

