Amerikaanse futures wijzen op lagere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wezen woensdag rond het middaguur op een lagere opening op Wall Street, in aanloop naar de belangrijke inflatiecijfers die donderdag worden gepubliceerd.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,4 procent in het rood.

Wall Street heeft dinsdag een gemengde sessie achter de rug. De S&P 500 en Nasdaq Composite stegen licht, terwijl de Dow Jones daalde. Het consumentenvertrouwen in de VS daalde in februari, ondanks de afnemende inflatie en de renteverlagingen die in het verschiet liggen. Ook de orders voor duurzame goederen in de VS daalden meer dan verwacht, wat wijst op een afnemende vraag aan het begin van het jaar.

Hoewel er vandaag onder andere aandacht zal zijn voor nieuwe ramingen voor de economische groei in het vierde kwartaal, de groothandelsvoorraden en de wekelijkse olievoorraden, is de markt toch vooral in afwachting van de PCE-inflatie op donderdag. Dat is immers de favoriete maatstaf van de Federal Reserve.

Recent lieten meerdere Fed-leden nog weten dat het inflatiedoel van 2 procent nog te ver weg is, en de centrale bank lijkt dan ook geen haast te hebben met het verlagen van de rente. Ook vandaag staan er optreden van enkele centrale bankiers op het programma, zoals van de Fed van New York, Atlanta en Boston.

Inmiddels heeft de markt de verwachtingen voor het aantal renteverlagingen dit jaar al flink teruggeschroefd. Een eerste verlaging door de Fed wordt nu in juni verwacht en niet langer in maart of mei, zo blijkt uit de FedWatch Tool van CME Markets. De kans op een verlaging in juni wordt momenteel ingeschat op ruim 53 procent.

Woensdag daalde de Amerikaanse tienjaarsrente fractioneel naar 4,29 procent.

De olieprijs is dinsdag gestegen naar het hoogste niveau in ruim een week. De verwachting dat de vraag naar energie uit China stijgt, dreef de prijs op, evenals signalen van een krapper wereldwijd aanbod. Maar woensdagochtend daalde de olieprijs weer 1,0 procent.

De euro/dollar daalde woensdag naar 1,0814. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0844.

Bedrijfsnieuws

De aandelen van cryptobeurs Coinbase Global stegen met ongeveer 7 procent voorbeurs, nu de bitcoinprijs maar blijft stijgen. De cryptocurrency wordt vandaag verhandeld boven de 59.000 dollar en dat is een flinke sprong ten opzichte van de 42.500 dollar begin februari.

De aandelen Beyond Meat stegen vóór de markt met ongeveer 55 procent, nadat de maker van plantaardige vleesvervangers dinsdagmiddag zei dat het kosten zou besparen om zijn resultaten te verbeteren. De verkoopvolumes blijven onder druk.

De aandelen van UnitedHealth Group daalden voorbeurs ruim 2 procent, nadat het ministerie van Justitie een mededingingsonderzoek is gestart naar de eigenaar van de grootste Amerikaanse zorgverzekeraar.

Apple heeft zijn ambities om een elektrisch voertuig te bouwen beëindigd, terwijl het de investeringen in generatieve AI juist opvoert.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index sloot dinsdag 0,2 procent hoger op 5.078,18 punten. De Dow Jones-index daalde een kwart procent tot 38.972,41 punten en de Nasdaq steeg 0,4 procent tot 16.035,30 punten.