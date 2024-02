Europese beurzen verdeeld rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag verdeeld in een markt die wacht op nieuwe inflatiecijfers uit de VS om richting te kunnen bepalen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een min van 0,2 procent op 495,30 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,2 procent naar 17.584,65 punten. De Franse CAC 40 noteerde vlak met een stand van 7.945,32 punten. De Britse FTSE daalde 0,6 procent naar 7.640,78 punten.

"Beleggers zijn eerder afwachtend dan dat zij op de koop- of verkoopknop drukken", aldus analisten van B. Riley Wealth Management, die impliciet verwezen naar Amerikaanse inflatiecijfers over januari die donderdag naar buiten komen en die meer duidelijkheid kunnen verschaffen over het moment waarop de Fed de rente zou kunnen verlagen.

De markt heeft de verwachtingen voor het aantal renteverlagingen dit jaar al flink teruggeschroefd. Een eerste verlaging door de Fed wordt nu in juni verwacht en niet langer in maart of mei, zo blijkt uit de FedWatch Tool van CME Markets. De kans op een verlaging in juni wordt momenteel ingeschat op ruim 53 procent.

In de eurozone zijn de inflatiedata van België geen leidraad voor het beleid van de ECB, maar de scherpe stijging in februari van 1,75 naar 3,20 procent door energieprijzen, zal niet zonder zorg door de ECB bestudeerd worden.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone kwam over februari definitief uit op 15,5 negatief tegen 16,1 negatief een maand eerder.

In de VS gaat het vandaag over de nieuwe groeiramingen voor het vierde kwartaal en de wekelijkse olievoorraden.

Verder zijn er nogal wat Fed-sprekers vandaag, zoals van de Fed van New York, Atlanta en Boston.

Olie noteerde woensdag lager. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 1,1 procent in het rood op 77,99 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 81,78 dollar werd betaald, een daling van eveneens 1,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0816. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0820 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0856 op de borden.

Bedrijfsnieuws

De orders van ASMI in het vierde kwartaal van 2023 waren sterker dan verwacht, dankzij belangstelling voor zijn GAA-technologie en sterke vraag in China, maar ASMI bleef voorzichtig in zijn omzetverwachtingen, concludeerde Jefferies. Degroof Petercam verlaagde de taxaties voor 2024. ASMI daalde 3,3 procent.

Worldline moest over 2023 circa 1,15 miljard euro afschrijven, waardoor het bedrijf een verlies boekte van 817 miljoen euro. Het bedrijf kampte met een vertraging in consumentenbestedingen. De omzet over 2023 steeg niettemin met 6 procent. Voor dit jaar wordt een omzetgroei voorzien van ten minste 3 procent. Worldline noteerde woensdag 8,7 procent lager.

Casino Guichard-Perrachon meldde woensdag over 2023 een verlies van 5,66 miljard euro. Dat had volgens de onderneming alles te maken met het afstoten van onderdelen en herstructureringen. Het belangrijkste blok aan het been van de Franse supermarktketen, de schuld, liep op van 4,48 miljard naar 6,18 miljard euro. De koers, eerder deze week nog in de lift, noteerde woensdag 12,8 procent lager.

Reckitt Benckiser zag de autonome omzetgroei en de winstmarges tekortschieten ten opzichte van de verwachtingen vooraf. De outlook kwam wel overeen met de prognoses. Het aandeel noteerde 10,0 procent lager.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index noteerde dinsdag vrijwel vlak op 5.073,11 punten. De Dow Jones-index daalde licht en de Nasdaq steeg juist 0,3 procent.

